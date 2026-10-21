حسن خمیس‌آبادی: «توسعه فناوری‌های بومی در تغذیه دام و استفاده از داده‌های داخلی، راهکار اصلی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در پنل تخصصی نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور با اعلام اینکه اطلاعات جامع خوراک‌های رایج در کشور جایگزین جداول استاندارد خارجی شده است، تصریح کرد که انطباق جیره غذایی با مواد اولیه داخلی، بهره‌وری واحد‌های تولیدی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در بومی‌سازی اسفنج‌های مدیریت تولیدمثل با یک‌سوم قیمت نمونه‌های خارجی، از تولید خوراک کامل متناسب با نیاز دام با بهره‌گیری از پسماند‌های کشاورزی و مواد کم‌ارزش برای واحد‌های روستایی خبر داد.

خمیس‌آبادی در پایان تأکید کرد که بهبود ضریب تبدیل خوراک و ارتقای عملکرد صنعت دامپروری مستلزم هماهنگی هم‌زمان میان تغذیه، ویژگی‌های ژنتیکی، مدیریت پرورش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور است.