فرماندار بروجرد گفت: جشنواره و آئین شکرگزاری سیب امروز ۲۹ مهرماه با هدف معرفی ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه‌های کشاورزی، فرهنگ بومی و گردشگری طبیعت‌محور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ولدی در چهارمین جشنواره و آئین شکرگزاری سیب بروجرد گفت: این جشنواره امسال با هدف توسعه گردشگری پایدار با تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و طبیعی منطقه، معرفی توانمندی‌های کشاورزی و باغداری به‌ویژه در تولید سیب و حمایت از باغداران و تولیدکنندگان محلی و جذب سرمایه‌گذار در حال برگزاری است.

وی افزود: این جشنواره به یکی از رویداد‌های اثرگذار گردشگری غرب کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در تقویت گردشگری روستایی، حمایت از تولیدات بومی و توانمندسازی جامعه محلی شهرستان بروجرد دارد.

ولدی، ارائه محصولات بومی و محلی زنان روستایی و حمایت از کسب‌و‌کار‌های کوچک و اجرای موسیقی سنتی را از جمله برنامه‌های جانبی این جشنواره عنوان کرد.

جشنواره سیب بروجرد با شماره ثبت ۱۰۴۲۵۱۱۹۸، اول دی‌ماه ۱۴۰۴ در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شده که این امر زمینه‌ساز برنامه‌ریزی منسجم‌تر و جذب گردشگران خواهد بود.