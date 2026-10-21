ایران در جدول توزیع مدال‌های مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی جهان، نخستین بار در جمع ۱۰ کشور برتر جهان و در جایگاه سوم آسیا ایستاد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس جدول توزیع مدال‌های مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی جهان که فدراسیون جهانی اسکیت منتشر کرده است، تیم ملی ایران با کسب مدال ارزشمند طلای امیرمهدی یاحقی، برای نخستین بار در تاریخ این رشته در جمع ۱۰ کشور برتر جهان قرار گرفت.

در این رده‌بندی، ایران با عبور از کشور‌هایی همچون آلمان، پرتغال و پاراگوئه میزبان، جایگاهی تاریخی در میان قدرت‌های اسکیت سرعت جهان به دست آورد.

همچنین در رده‌بندی کشور‌های آسیایی، ایران پس از چین‌تایپه و هند، بالاتر از قدرت‌های باسابقه‌ای، چون چین و کره جنوبی، در جایگاه سوم آسیا ایستاد.

این دستاورد تاریخی که با درخشش امیرمهدی یاحقی، ملی‌پوش ۱۷ ساله کشورمان رقم خورد، نقطه عطفی در تاریخ اسکیت سرعت ایران و نویدبخش آغاز فصل تازه‌ای از حضور مقتدرانه ملی‌پوشان کشورمان در میادین جهانی است.