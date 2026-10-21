رئیس سازمان امور دانشجویان در آیین افتتاح طرح‌های توسعه و تجهیز فضا‌های ورزشی خوابگاه‌های دانشجویی، بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های ورزشی، تبدیل خوابگاه‌ها به محیطی بانشاط و توجه ویژه مدیران به امر تعمیر و نگهداری این فضا‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، در آیین افتتاح طرحهای توسعه و تجهیز فضا‌های ورزشی خوابگاه‌های دانشجویی با اشاره به اهمیت دوران دانشجویی و نقش خوابگاه‌ها در زندگی جوانان گفت: یکی از چالش‌های اصلی دانشجویان این است که بخش عمده‌ای از زمان خود را در خوابگاه‌ها می‌گذرانند و با مسائلی نظیر استرس و کمبود امکانات ورزشی روبه‌رو هستند؛ مسائلی که مستقیماً بر سلامت روحی و روانی آینده‌سازان کشور تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: وظیفه داریم با توسعه فضا‌های ورزشی، خوابگاه‌ها را به «سرای دانشجویی» تبدیل کنیم؛ محیطی که دانشجو در آن، علاوه بر استراحت، به امکانات ورزشی دسترسی داشته باشد و احساس آرامش و نشاط کند.

معاون وزیر علوم با تأکید بر اینکه ورزش ارزان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راه برای حفظ سلامت جوانان است، تصریح کرد: پدیده کم‌تحرکی، گسترش فضای مجازی و درون‌گرا شدن نسل جوان می‌طلبد که با عزم راسخ، بستر فعالیت‌های بدنی را فراهم کنیم. از مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق، برگزاری رویداد‌های ورزشی مستمر (ترم‌محور، ماهیانه یا هفتگی) را در دستور کار قرار دهند.

دکتر حبیبا با اشاره به ابلاغ برنامه‌های متنوع اداره‌کل تربیت‌بدنی سازمان، اظهار داشت: هدف ما تنها تربیت دانش‌آموختگان دارای تخصص علمی نیست؛ بلکه می‌خواهیم دانشجویان از نظر جسمی و روانی نیز در بهترین شرایط ممکن برای خدمت به کشور قرار داشته باشند.

رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص روند اجرای طرحهای ورزشی گفت: خوشبختانه با همت همکاران و هم‌افزایی مجموعه‌های دانشگاهی، بخشی از طرحها پیش‌تر و تعدادی نیز امروز به بهره‌برداری رسیده و مابقی طرح‌ها تا پایان ماه جاری افتتاح خواهد شد. همچنین با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، برنامه‌ریزی برای اجرای طرحهای مشابه در دانشگاه‌های دیگر در دستور کار سال تحصیلی جدید قرار دارد.

دکتر حبیبا بهره‌برداری از فضا‌های ورزشی را نقطه آغاز مسئولیت مدیران دانست و بر مقوله خطیر نگهداری تأکید کرد: افتتاح پایان کار نیست، بلکه شروع راه است. در نظام‌های مدیریتی پیشرفته، تعمیر و نگهداری یکی از ارکان اصلی است. از رؤسای دانشگاه‌ها تقاضا دارم حفظ و نگهداری از فضا‌های ورزشی و سایر امکانات را به عنوان یک اولویت جدی پیگیری کنند تا این سرمایه‌های ارزشمند همواره در خدمت دانشجویان عزیز باقی بمانند.