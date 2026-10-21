مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغملک استان خوزستان گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت تولید نشاء توت فرنگی در سال آینده به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بوته خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم خورشیدی بیان داشت: در سال جاری ۴۵۰ هزار بوته نشاء توت‌فرنگی در باغملک تولید شد، ظرفیتی که این شهرستان را به یکی از تولیدکنندگان باکیفیت‌ترین نشاء توت‌فرنگی در استان خوزستان و جنوب کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: شهرستان باغملک با برخورداری از شرایط اقلیمی مطلوب و ظرفیت بالا در کشت‌های گلخانه‌ای، سالانه حدود ۵ میلیون بوته نشا توت‌فرنگی نیاز دارد که اکنون حدود ۱۰ درصد آن در داخل شهرستان تولید می‌شود.

به گفته خورشیدی؛ بخشی از این نشا تولیدی، علاوه بر تأمین نیاز باغ ملک، به شهرستان‌های استان خوزستان و همچنین به استان‌های فارس و لرستان ارسال می‌شود.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغملک تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت تولید نشا توت‌فرنگی در سال آینده به ۱.۵ میلیون بوته خواهد رسید که افزایشی چشمگیر است و مسیر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تقویت زنجیره تولید توت‌فرنگی در باغ ملک را هموار می‌کند.