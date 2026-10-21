در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و با هدف پرورش نسلی توانمند و اخلاق‌مدار، نخستین هنرستان تربیت‌بدنی پسرانه غرب مازندران در رامسر، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و با هدف پرورش نسلی توانمند و اخلاق‌مدار، نخستین هنرستان تربیت‌بدنی پسرانه غرب مازندران در شهرستان رامسر، با نام «شهید منا، حاج یوسف کاکویی»، در مراسمی باشکوه به بهره‌برداری رسید.

مسلم قبادیان، فرماندار و رئیس شورای آموزش‌وپرورش رامسر، در این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی ورزش در نظام تعلیم و تربیت، اظهار داشت: ورزش تنها به معنای کسب مدال و قهرمانی نیست، بلکه ابزاری برای پرورش نیروی انسانی سالم، شاداب و بالنده است.

وی با اشاره به فرهنگ غنی رامسر در حوزه خیریه، خاطرنشان کرد که حدود ۷۰ درصد از مدارس این شهرستان با مشارکت خیرین ساخته شده‌اند و این هنرستان نیز نمونی از این روحیه هم‌افزایی اجتماعی است.

فرماندار رامسر در تأکیدی ویژه بر تفاوت میان «قهرمانی» و «پهلوانی» گفت: مدال‌ها در ویترین‌ها می‌درخشند، اما مرام پهلوانی در تاریخ ماندگار می‌شود.

وی با یادآوری انسانیت جهان‌پهلوان تختی در کمک به زلزله‌زدگان، بر ضرورت تربیت نوجوانانی تأکید کرد که در کنار توانمندی جسمانی، به فروتنی و منش پهلوانی پایبند باشند.

علی چاوشیان، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان رامسر، افتتاح این مجموعه را گامی عملی در مسیر تربیت «تمام‌ساحتی» دانش‌آموزان دانست. وی با اشاره به نام‌گذاری این مرکز به نام «شهید منا، حاج یوسف کاکویی»، تصریح کرد: هدف ما این است که دانش‌آموزان در میدان ورزش برای پیروزی رقابت کنند، اما در میدان اخلاق، مدارا و جوانمردی را سرلوحه قرار دهند.

وی افزود که این هنرستان بستری است تا توانمندی‌های جسمانی با فضیلت‌های اخلاقی پیوند یابد و هویت ایرانی-اسلامی در کنار تخصص ورزشی در نوجوانان نهادینه شود.

این هنرستان تخصصی در مرحله نخست با ظرفیت ۳۲ دانش‌آموز، امکانات آموزشی و تخصصی را برای پرورش استعداد‌های ورزشی منطقه فراهم کرده است. در پایان این مراسم، علاوه بر اجرای حرکات ورزشی توسط دانش‌آموزان، ۴۰۰ قلم کالای ورزشی نیز توسط اداره آموزش‌وپرورش به مدارس شهرستان اهدا شد تا فرهنگ تحرک بدنی در سطح گسترده‌تری ترویج یابد.