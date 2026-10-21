به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیین افتتاح طرح‌های توسعه و تجهیز فضا‌های ورزشی خوابگاه‌های دانشجویی کشور همزمان با هفته تربیت‌بدنی، با حضور سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، زارع، استاندار بوشهر، شیرزادی، رئیس دانشگاه خلیج فارس، زارعی، مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان، خوش‌قلب، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست و جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی در بوشهر برگزار شد.

مصطفی زارعی، مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان در این مراسم، ضمن گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و قدردانی از همراهی صندوق رفاه دانشجویان، به تشریح روند اجرای این طرح پرداخت و گفت: از سال گذشته و با مصوبات شورای سازمان، تصمیم بر آن شد تا ۴۱ دانشگاه کشور در زمینه ایجاد، بهسازی یا تجهیز فضا‌های ورزشی خوابگاهی مورد حمایت مالی قرار گیرند. این انتخاب طی یک فرایند کاملاً شفاف و علمی صورت گرفت؛ به گونه‌ای که پس از فراخوان و دریافت پروپوزال از ۸۰ دانشگاه متقاضی، کارگروهی تخصصی تشکیل شد و پس از بررسی دقیق، ۴۱ دانشگاه برگزیده شدند.

وی با اشاره به تخصیص اعتبار اولیه حدود ۴۰ میلیارد تومانی افزود: سهم سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه از این اعتبار، در پایان سال گذشته به‌طور کامل به حساب دانشگاه‌ها واریز شد. پیش از این ۷ طرح به بهره‌برداری رسیده بود و امروز نیز ۱۸ طرح دیگر افتتاح می‌شود تا در مجموع دانشجویان عزیز بتوانند از فضا و امکانات ورزشی نوسازی‌شده بهره‌مند شوند.

زارعی با اشاره به ابعاد فیزیکی و اثربخشی این پروژه‌ها تصریح کرد: با اجرای این طرح، در مجموع حدود ۱۷ هزار مترمربع به اماکن ورزشی خوابگاهی دانشگاه‌های کشور اضافه خواهد شد و تقریباً ۳۴ هزار دانشجوی خوابگاهی می‌توانند از این فضا‌ها استفاده کنند.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات تأکید کرد و گفت: میانگین سرانه ورزشی دانشجویان در دانشگاه‌های کشور حدود ۲ مترمربع است که اگرچه عدد مناسبی به نظر می‌رسد، اما به‌طور متوازن توزیع نشده است؛ به‌طوری‌که برخی دانشگاه‌ها سرانه‌ای نزدیک به ۶ مترمربع و برخی دیگر سرانه‌ای معادل ۰.۲ تا ۰.۳ مترمربع دارند. در بررسی پروپوزال‌ها، عدالت در توزیع امکانات و تجهیزات مورد تأکید جدی بود و عمده دانشگاه‌هایی که امروز طرحهای آنها افتتاح می‌شود، از جمله دانشگاه‌های کمتر برخوردار کشور هستند که در سنوات گذشته امکانات ورزشی در آنها به میزان لازم توسعه نیافته بود.

وی خاطرنشان کرد: هرچقدر زمینه مشارکت بیشتر دانشجویان در ورزش فراهم شود، آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی و فردی کاهش می‌یابد. ما این تعهد را در سازمان امور دانشجویان داریم که تمام توان خود را برای تحقق این اتفاق میمون به کار گیریم و امیدواریم رؤسای دانشگاه‌ها نیز نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت و ورزش دانشجویان داشته باشند.

زارعی در پایان با اعلام خبری خوش برای جامعه دانشگاهی کشور خاطرنشان کرد: علی‌رغم تمام محدودیت‌های مالی که کشور و وزارتخانه با آن دست‌به‌گریبان است، با حمایت‌های صورت‌گرفته، دور دوم این طرح را در سال جاری آغاز خواهیم کرد. در دور جدید نیز ۴۰ دانشگاه با همان فرایند پیش‌گفته تا سقف ۸۰ میلیارد تومان مورد حمایت قرار خواهند گرفت تا شرایطی شایسته و در خور نام و شأن دانشجویان عزیز کشورمان فراهم شود.