وزیر جهاد کشاورزی از قرار گرفتن بررسی مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی در مراحل پایانی خبر داد و اعلام کرد: پرداخت مطالبات باقی‌مانده خرید تضمینی گندم نیز پس از تکمیل مراحل حسابداری، حداکثر ظرف یک هفته انجام می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی گفت: بررسی این مطالبات بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت انجام شده و موضوع در نوبت طرح در دولت قرار دارد.

وی افزود: آغاز پرداخت‌ها به نهایی شدن تصمیم دولت و تصویب سازوکار اجرایی آن بستگی دارد و در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای این فرایند اعلام کرد.

پرداخت مطالبات باقی‌مانده گندم حداکثر ظرف یک هفته

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره مطالبات باقی‌مانده خرید تضمینی گندم اظهار کرد: کمتر از پنج درصد مطالبات مورد اشاره باقی مانده و از نظر تأمین منابع مالی برای پرداخت آن مشکلی وجود ندارد.

نوری قزلجه با اشاره به برخی مشکلات سامانه‌ای و باقی‌ماندن مراحل حسابداری گفت: این موضوع با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شرکت بازرگانی دولتی ایران در حال پیگیری است و پیش‌بینی می‌شود محاسبات و تعیین ارقام دقیق طی چند روز آینده و حداکثر ظرف یک هفته به پایان برسد.

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیز گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد طی بیش از سه ماه گذشته، اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هنوز درباره رقم نهایی به توافق نرسیده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این شورا ۹ عضو دارد و اعلام نرخ نهایی به دستیابی اعضا به توافق و کسب رأی اکثریت نیازمند است؛ ازاین‌رو تاکنون امکان ابلاغ قیمت فراهم نشده است.

تغییر هزینه‌های تولید و احتمال افزایش قیمت مرغ

نوری قزلجه درباره احتمال افزایش قیمت مرغ به ۴۰۰ هزار تومان نیز اظهار کرد: قیمت محصولات بر اساس هزینه تمام‌شده تولید و با مشارکت سازمان حمایت، تشکل‌های مربوط و وزارتخانه تعیین می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر تغییر قیمت جهانی نهاده‌هایی مانند ذرت بر هزینه تولید افزود: قیمت نهایی مرغ هنوز مشخص نشده و اعلام رقم قطعی به پایان بررسی‌ها بستگی دارد.

افزایش تولید محصولات دامی و طیور

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته گفت: با وجود چالش‌هایی همچون جنگ، تحریم، محاصره و خشکسالی در بخشی از سال، کشور با کمبود محصولات مواجه نشد و تولید گوشت قرمز ۲.۵ درصد، شیر خام ۳.۶ درصد، گوشت مرغ پنج درصد و تخم‌مرغ ۸.۲ درصد افزایش یافت.

وی افزود: کشور در تأمین گوشت سفید از واردات بی‌نیاز شده و وارد مرحله صادرات شده است.

نوری قزلجه با اشاره به صادرات نزدیک به یک‌هزار تن گوشت سفید در ماه گذشته گفت: میزان اعلام‌شده برای صادرات از سه‌هزار تن فراتر رفته است و برای صادرکنندگانی که صادرات را انجام می‌دهند، مجوز صادرات به مدت شش ماه تضمین می‌شود تا امکان حفظ بازار‌های خارجی خود را داشته باشند.

وی همچنین بخش کشاورزی را از پیشران‌های رشد مثبت اقتصاد کشور دانست و این دستاورد را حاصل تلاش تولیدکنندگان و فعالان زنجیره امنیت غذایی عنوان کرد.

حضور شرکت‌هایی از ۱۶ کشور در نمایشگاه دام و طیور

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنعت دام و طیور کشور گفت: بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی و شرکت‌هایی از ۱۶ کشور خارجی در بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور و صنایع وابسته حضور دارند.

این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در فضایی به وسعت ۴۰ هزار مترمربع برگزار شد و توانمندی‌های فعالان داخلی و خارجی این صنعت را به نمایش گذاشت.



