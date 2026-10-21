مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از برنامه‌ریزی برای واگذاری زمین به ۲۰۰ هزار خانوار تا پایان سال خبر داد و گفت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و رفع موانع مالی و اجرایی، در اولویت قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، از تأمین زمین برای ۱۶۳ هزار و ۶۵۲ خانوار دارای سه و چهار فرزند زیر ۲۰ سال خبر داد.

این اقدام در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده است.

به گفته وی، شمار قراردادهای واگذاری و تحویل زمین در این بخش از حدود ۲۰ هزار مورد در ابتدای دولت چهاردهم به ۸۳ هزار و ۷۶۳ فقره رسیده است.

سازمان ملی زمین و مسکن هدف‌گذاری کرده است تا پایان سال، ۲۰۰ هزار خانوار از زمین بهره‌مند شوند.

نبیان با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، خواستار پیگیری جدی پرونده‌های بلاتکلیف شد.

او هشدار داد تأخیر در اجرا، با توجه به تورم، می‌تواند هزینه‌های طرح‌ها را افزایش دهد.

تعیین تکلیف طرح‌های مسکن در استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و همدان نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تأمین منابع مالی موردنیاز تأکید کرد.

وی همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره اقدامات و دستاوردهای بخش مسکن را ضروری دانست.

نبیان از مدیران استانی خواست مصوبات را پیگیری و موانع اجرایی را با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف کنند.