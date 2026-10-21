سرپرست اداره آبفا بندرامام خمینی استان خوزستان از نصب و راه‌اندازی پمپ ۶ اینچ با توان ۱۵ کیلووات در تلمبه‌خانه B۱ این شهر با هدف تقویت ظرفیت پمپاژ و کمک به مدیریت آب‌های سطحی در زمان بارندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد رحیمی با اشاره به نصب و راه‌اندازی پمپ ۶ اینچ با توان ۱۵ کیلووات در تلمبه‌خانه B۱ گفت: این پمپ با هدف افزایش توان عملیاتی تلمبه‌خانه و تقویت ظرفیت پمپاژ و کمک به مدیریت آب‌های سطحی در زمان بارندگی نصب شد و در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی افزود: راه‌اندازی این تجهیز در راستای همکاری با شهرداری و کمک به مدیریت روان‌آب‌ها، به‌ویژه هنگام بارندگی و با هدف کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی معابر انجام شده است.

رحیمی با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساخت‌های شهری برای شرایط جوی نامساعد تصریح کرد: تقویت تجهیزات و آماده‌به‌کاری تأسیسات، نقش مؤثری در مدیریت شرایط اضطراری و بهبود روند خدمات‌رسانی به شهروندان دارد.

سرپرست اداره آبفا بندرامام خمینی تأکید کرد: آبفا با استفاده از ظرفیت‌های فنی و عملیاتی خود و در تعامل با مدیریت شهری، برای کاهش مشکلات ناشی از تجمع آب‌های سطحی و بهبود شرایط خدمات‌رسانی در زمان بارندگی تلاش می‌کند.