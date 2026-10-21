فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، مسابقه والیبال مهرگان نور و پاس گرگان، دیدار تیم‌های چادرملو و استقلال و بازی بایرن مونیخ - آرسنال، از شبکه‌های ورزش و سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۰:۱۵، دیدار تیم‌های کومو و منچستریونایتد و در ساعت ۲۲:۳۰، تقابل رئال مادرید و لایپزیش را به صورت مستقیم پوشش می دهد. گزارشگران این دیدار‌ها میثم محمدزاده و محمد سیانکی هستند.

کومو در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۳ گل خورده و ۱۸ گل به ثمر رسانده است. منچستریونایتد نیز با همین تعداد بازی، ۱۵ گل خورده و ۱۶ گل را ثمر رسانده است.

رئال مادرید در این فصل تمامی ۶ بازی خانگی خود در سنتیاگو برنابئو را با برد پشت سر گذاشته و ۱۹ گل به ثمر رسانده است، در حالی که لاپیزیش ۴ بازی اخیر خارج از خانه خود را واگذار کرده است.

شبکه ورزش همزمان با آغاز فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، امروز از ساعت ۱۶ مسابقه بین تیم‌های مهرگان نور و پاس گرگان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پوشش می‌هد.

فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور از امروز آغاز می‌شود و شبکه ورزش این رقابت‌ها را به صورت زنده پوشش خواهد داد.

جمعه اول آبان، یک بازی از لیگ برتر بین تیم‌های چادرملو و استقلال انجام می‌شود که این مسابقه را شبکه سه از ساعت ۱۶:۳۰ به صورت زنده پوشش می‌دهد.

از هفته دهم لیگ برتر خلیج فارس، جمعه اول آبان، سه بازی انجام می‌شود که گروه ورزش شبکه سه بازی تیم‌های چادر ملو و استقلال را در برنامه «فوتبال برتر» به صورت زنده پخش می‌کند.

این مسابقه ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می‌شود. گزارش بازی را محمد علی امینی بر عهده دارد.

تیم آبی پوش تهرانی با ۹ بازی و ۱۹ امتیاز در رده دوم جدول و چادرملواردکان نیز با همین تعداد بازی و ۱۲ امتیاز در رده نهم قرار دارد.

از هفته سوم لیگ قهرمانان اوپا، امروز ۹ تیم با هم رقابت می‌کنند که بازی دو تیم آلمانی بایرن مونیخ و انگلیسی آرسنال، امشب ساعت ۲۲:۳۰ از برنامه «گزارش ورزشی» پخش می‌شود.

دو تیم در شهر میزبان، مونیخ آلمان در ورزشگاه آلیانس آرنا با داوری داویده ماسا با هم رو‌به‌رو می‌شوند و گزارش بازی را شهاب وهابی به عهده دارد.

تیم بایرن مونیخ با دو بازی و ۴ امتیاز در رده دوازدهم و تیم آرسنال هم با دو بازی و ۶ امتیاز در رده هشتم جدول لیگ قهرمانان قرار دارند.