به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نمایشگاه ۴۰ اثر از ۲۵ هنرمند از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و فارس به نمایش گذاشته شد.

رضا گشتاسب ، سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه آثار ارائه‌شده در تکنیک‌ها و شیوه‌های مختلف خوشنویسی خلق شده‌اند، اظهار کرد: خط نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، ثلث و نقاشی‌خط از جمله رشته‌ها و تکنیک‌های هنری حاضر در این نمایشگاه است.

وی گفت: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز در نگارخانه باران اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ از آن بازدید کنند.