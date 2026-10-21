با فراهم شدن مقدمات اجرایی طرح راهبردی راه‌آهن زاهدان–زابل–میلک، شبکه ریلی کشور در شرق به مرز میلک و افغانستان متصل می‌شود تا گامی بلند در جهت رونق ترانزیت و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی سیستان و بلوچستان برداشته شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در استان‌های سیستان و بلوچستان و گیلان بررسی شد.

معاون وزیر در این دیدار با اشاره به اهمیت راه‌اندازی راه‌آهن زاهدان–زابل–میلک تأمین زیرساخت‌های ترانزیتی شرق کشور را از اولویت‌های اصلی وزارتخانه دانست.

همچنین در این جلسات، تأمین قیر موردنیاز برای بهسازی محورهای مواصلاتی مهم استان مانند زابل–دوست‌محمد و زاهدان-بیرجند مورد تأکید قرار گرفت.

علاوه بر این، پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی از محل ماده ۵۶ جهت تکمیل پل ورودی شهر فومن و بهسازی محور شفت انجام شد.

این اقدامات نویدبخش ارتقای ایمنی جاده‌ای و شکوفایی اقتصادی در مناطق مرزی و شمالی کشور است.