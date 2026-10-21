جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان علمی و فناورانه سازمان انرژی اتمی، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و تبدیل آنها به طرحهای عملیاتی را گامی مؤثر در توسعه فناوری‌های سلامت و پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرهاد حبیبی، جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو، در نشست تخصصی «توان علمی و صنعتی کشور در خدمت ارتقای بهداشت و درمان جامعه» در اراک گفت: تعامل میان مجموعه‌های برخوردار از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و فناورانه می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور در حوزه سلامت ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند مؤثر میان علم، فناوری، سیاست‌گذاری و نیاز‌های واقعی جامعه افزود: سازمان انرژی اتمی ایران با برخورداری از دانش تخصصی و زیرساخت‌های فناورانه، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه رادیوداروها، کاربرد‌های فناوری هسته‌ای در کشاورزی و زمینه‌های مرتبط با سلامت و امنیت غذایی دارد که شناسایی و بهره‌گیری هدفمند از آنها می‌تواند به توسعه توانمندی‌های کشور کمک کند.

حبیبی با اشاره به مأموریت سازمان غذا و دارو در سیاست‌گذاری و نظارت بر کیفیت، ایمنی و اثربخشی دارو‌ها و فرآورده‌های سلامت‌محور اظهار کرد: بخشی از نیاز‌ها و اولویت‌های این سازمان می‌تواند از طریق همکاری هدفمند با مجموعه‌های علمی و فناورانه و استفاده از توان تخصصی آنها تأمین شود.

جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت عبور از تعاملات تشریفاتی و حرکت به سمت همکاری‌های اجرایی تصریح کرد: هدف اصلی چنین نشست‌هایی، صرفاً آشنایی با امکانات و دستاورد‌های مجموعه‌ها نیست، بلکه باید نقاط اتصال میان نیاز‌های کشور و ظرفیت‌های موجود شناسایی و برای تبدیل آنها به نتایج عملی و اثربخش برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: تحقق همکاری‌های مشترک مستلزم توجه هم‌زمان به اولویت‌های ملی، الزامات علمی و فنی، استاندارد‌های کیفیت، ایمنی و اثربخشی و همچنین ملاحظات قانونی و نظارتی است تا محصولات و فناوری‌های واجد شرایط بتوانند مراحل توسعه، ارزیابی و بهره‌برداری را با کیفیت و کارآمدی مناسب طی کنند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن همکاری‌های بین‌سازمانی افزود: تعیین محور‌های اولویت‌دار، تعریف طرحهای مشترک، مشخص کردن مسئولیت‌ها و تدوین برنامه اجرایی قابل پیگیری باید در دستور کار قرار گیرد تا تعاملات علمی و تخصصی به دستاورد‌های ملموس منجر شود.

فرهاد حبیبی ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست به تدوین تفاهم‌نامه‌ای با اهداف روشن و سازوکار اجرایی مشخص منجر شود و تأکید کرد: ارزش واقعی تفاهم‌نامه‌های مشترک در نتایجی است که برای کشور و مردم به همراه دارند و همکاری سازمان غذا و دارو و سازمان انرژی اتمی می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور در راستای ارتقای سلامت جامعه را فراهم کند.