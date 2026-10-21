استاندار بوشهر با اشاره به نقش مهم دانشگاه خلیج فارس در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، گفت: تعامل مثبت دانشگاه و بخش‌های اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه علمی و تحقق توسعه پایدار استان خواهد بود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در آیین بازگشایی حضوری دانشگاه‌های استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس با تأکید بر لزوم پاسداشت جایگاه علم و دانش، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه علم و دانش و تأکید بر نقش بنیادین دانشگاه در پیشرفت و توسعه پایدار کشور است.

وی افزود: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های راهبردی در حوزه انرژی، صنعت و اقتصاد دریاپایه، از جایگاهی ممتاز در توسعه ملی برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، در گرو پیوند مؤثر علم، پژوهش و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: دانشگاه خلیج فارس، به‌عنوان یکی از مراکز معتبر علمی جنوب کشور و استادان فرهیخته آن، نقشی شایسته در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان ایفا می‌کنند.

وی تاکید کرد: بی‌تردید، تعامل مثبت و سازنده دانشگاه و بخش‌های اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه علمی و تحقق توسعه پایدار استان خواهد بود.

زارع با اشاره به نقش‌آفرینی دانشجویان در آینده کشور ابراز داشت: دانشجویان، سرمایه‌های ارزشمند انسانی و امید‌های روشن آینده این سرزمین هستند که با تکیه بر دانش، خلاقیت، آرمان‌خواهی و روحیه مسئولیت‌پذیری، می‌توانند نقشی ماندگار در پیشرفت و آبادانی استان بوشهر و اعتلای ایران اسلامی ایفا کنند.

وی گفت: اعتماد به توانمندی دانشجویان و فراهم‌ساختن زمینه شکوفایی استعداد‌های آنان، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر ساختن آینده‌ای پرافتخار برای میهن عزیزمان به شمار می‌رود.