در جهت رفاه حال شهروندان کرمانی /تغییر ساعت حرکت قطار کرمان به تهران از اول آبان‌ماه

ساعت حرکت قطار کرمان به تهران از اول آبان‌ماه، در راستای رفاه حال مسافران و پاسخ به درخواست‌های شهروندان، از ساعت ۱۳ به ۱۶ تغییر می‌کند.