در جهت رفاه حال شهروندان کرمانی /تغییر ساعت حرکت قطار کرمان به تهران از اول آبانماه
ساعت حرکت قطار کرمان به تهران از اول آبانماه، در راستای رفاه حال مسافران و پاسخ به درخواستهای شهروندان، از ساعت ۱۳ به ۱۶ تغییر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ساعت حرکت قطار کرمان به تهران از اول آبانماه، در راستای رفاه حال مسافران و پاسخ به درخواستهای شهروندان، از ساعت ۱۳ به ۱۶ تغییر میکند. پیش از این قطار ساعت ۲:۵۰ دقیقه بامداد روز بعد به ایستگاه تهران میرسید، اما بر اساس برنامه جدید زمان مقرری رسیدن آن به تهران ساعت ۶:۲۰ صبح روز بعد خواهد بود.
حسین معصومی مدیرکل راهآهن کرمان با اعلام این خبر گفت: با پیگیریهای بعمل آمده این تغییر با هدف تسهیل برنامهریزی سفر، افزایش رضایتمندی مسافران و بهبود خدماترسانی ریلی انجام شده است.
وی در پایان افزود: ساعت حرکت قطار کرمان به مشهد نیز از اول آبانماه از ساعت ۱۶:۱۰ به ۱۴:۵۰ تغییر خواهد کرد.