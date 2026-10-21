به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شکاری با اشاره به استمرار بازرسی‌ها در هندیجان در راستای صیانت از حقوق بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، ۷ مورد اخطار صادر شد، ۴ پرونده تخلف تشکیل شد و ۴ واحد متخلف نیز مهر و موم شد.

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وی افزود: این بازدیدها با هدف کنترل و پایش فعالیت واحدهای مرتبط، پیشگیری از تخلفات، برخورد با موارد غیرمجاز و حمایت از حقوق شهروندان به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

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شکاری تأکید کرد: نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی با جدیت ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، اقدامات لازم انجام می‌شود.