به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تاج الدینی گفت: با آغاز فصل کشت پاییزه، شهرستان هوراند شاهد تحولی محسوس در مدیریت مصرف نوع بذر یعنی جایگزینی ۹۰ درصد ارقام حساس به زنگ با ارقام مقاوم و توسعه کشت مکانیزه با تمرکز بر به کارگیری دستگاه کشت مستقیم است. بر این اساس فصل کشت جاری با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و مقابله با چالش بیماری گیاهی منطقه آغاز شده است.

وی ادامه داد: یکی از نکات برجسته در کشت امسال، افزایش چشمگیر سطح کشت مکانیزه گندم و جو است و در اقدامی نویدبخش سه دستگاه کشت مستقیم جدید به ناوگان کشاورزی منطقه اضافه شده است. نکته قابل توجه این است که این تجهیزات بدون اتکا به تسهیلات بانکی و با پشتکار و سرمایه‌گذاری شخصی کشاورزان تهیه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند افزود: به منظور مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌های تولید، دستورالعمل‌های تحقیقاتی پایه و اساس عملیات پاییزه قرار گرفته است. در بیشتر مزارع منطقه، مصرف کود اوره در فصل پاییز به میزان ۸۰ کیلوگرم صورت می‌گیرد. همچنین، اجرای دقیق «الگوی کشت» از اولویت‌های اصلی تیم‌های ترویجی در این فصل است تا از چرخه زراعی بهینه اطمینان حاصل شود.

تاج الدینی افزود: با توجه به حساسیت‌های اقلیمی و احتمال شیوع بیماری‌های قارچی، مرکز جهاد کشاورزی با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم، گام‌های عملیاتی برداشته است. هدف اصلی، جایگزینی بذور حساس به زنگ با ارقام جدید و مقاوم به «زنگ زرد» است تا امنیت تولید در منطقه تضمین شود.