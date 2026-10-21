نشست رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور، با هدف هم‌افزایی ملی و مرجعیت علمی حوزه علوم ورزشی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های کشور برگزار شد

نشست رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور، با هدف هم‌افزایی ملی و مرجعیت علمی حوزه علوم ورزشی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

این نشست همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش و با شعار «پیش به سوی ایرانی فعال» با حضور بیش از ۵۰ دانشگاه و دانشکده برگزار شد.

هم‌افزایی ملی و مرجعیت علمی حوزه علوم ورزشی به‌عنوان محور اصلی این گردهمایی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و گروه‌های آموزشی برای توسعه علمی و تخصصی علوم ورزشی کشور تأکید داشت.