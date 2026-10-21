در مراسمی باشکوه با حضور فرماندار و مسئولان ارشد شهرستان قائمشهر، از محمدرضا طیبی، ملی‌پوش برجسته و قهرمان پرتاب وزنه، تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در مراسمی باشکوه با حضور فرماندار و مسئولان ارشد شهرستان قائمشهر، از محمدرضا طیبی، ملی‌پوش برجسته و قهرمان پرتاب وزنه، تجلیل به عمل آمد. طیبی با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، موفق شد پس از ۵۲ سال، بار دیگر طلای این رشته ورزشی را به نام ایران ثبت کرده و رکوردی بی‌سابقه را در تاریخ این رشته به ثبت برساند.

فرماندار قائمشهر در این آیین تجلیل، با ابراز خرسندی از این افتخار ملی، اظهار داشت: بسیار خرسندیم که بار دیگر فرزندان این شهرستان با درخشش در مجامع بین‌المللی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند. محمدرضا طیبی نه تنها قهرمان شد و مدال طلا گرفت، بلکه با رکوردشکنی تاریخی خود، نام قائمشهر و ایران را در جهان بلند کرد.

وی با اشاره به سختی‌های مسیر ورزش حرفه‌ای، بر ضرورت حمایت‌های سیستمی تأکید کرد و افزود: وظیفه ماست که آرامش و رفاه این عزیزان را تأمین کنیم تا تنها دغدغه‌شان تمرکز بر ورزش باشد. در همین راستا، حمایت‌های مالی، تأمین مسکن و تسهیلات ورزشی برای محمدرضا عزیز در دستور کار قرار گرفته تا در المپیک نیز شاهد درخشش او باشیم.

محمدرضا طیبی، رکورددار و قهرمان پرتاب وزنه آسیا، در گفت‌و‌گو با حاضران، از اهداف بلندپروازانه خود برای سال آینده سخن گفت: ما در سال پیش رو، دو هدف بزرگ داریم؛ یکی مسابقات جهانی است که در آن تلاش می‌کنیم برای اولین بار، نماینده‌ای از ایران را در فینال ببینیم و حتی مدال کسب کنیم. هدف دوم ما، نزدیک شدن به رکورد جهانی (حدود ۲۳ متر) است.

او با لبخندی از سر امید افزود: روزی کسب مدال آسیایی یک آرزو بود و امروز به حقیقت پیوست. اکنون نوبت مدال جهانی و المپیک است. من این نوید را به مردم عزیزم می‌دهم که با تلاش بی‌وقفه، شادی‌های بی‌پایانی را برای آنها به ارمغان خواهم آورد، چرا که مردم ما لایق بهترین‌ها هستند.

این قهرمان قائمشهری در پایان، از همراهی و درک مسئولان شهرستان در رفع موانع مسیر پیشرفت خود قدردانی کرد و تأکید نمود که تعامل مثبت با مدیران ارشد، بستر مناسبی را برای تمرکز بر اهداف بزرگتر فراهم آورده است.