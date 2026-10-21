آیین اختتامیه طرح شهید عجمیان در گلستان امروز با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به میزبانی شهرستان رامیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون وزیر آموز ش و پرورش در این مراسم با توجه کسب رتبه اول گلستان در کشور در اجرای طرح شهید عجمیان از نظری مدیر کل آموزش پرورش استان تجلیل کرد.

قرار بود امسال دو هزار درس در سطح استان و در تابستان با مشارکت گروه‌های جهادی زیبا سازی، شاداب سازی و مرمت شود که با مشارکت خیرین و دانش آموزان ۳۵۰۰کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این مراسم گفت: در سطح کشور هم این طرح برای ۷۶هزار کلاس درس برنامه ریزی شده بود که در پایان این طرح برای ۸۱ هزار کلاس درس انجام شد.

حمیدرضا خان محمدی افزود: علاوه بر این گروه‌های جهادی و مردم نیکوکار حدود ۱۲۸۸ کلاس درسی که در جنگ آسیب دیده بود را بدون دریافت کمک‌های دولتی ترمیم و بازسازی کردند.

در این مراسم همچنین شهر‌های رامیان، گنبد و کلاله بعنوان سه شهرستان برتر استان در زمینه اجرای طرح شهید عجمیان معرفی شدند.