به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شهروندی ویدیویی از تلف‌شدن چند فلامینگو در حاشیه جاده دیهوک ـ راور را ارسال کرده و در این ویدیو لاشه ۹ فلامینگو دیده می‌شود و به گفته این شهروند، در آن سوی جاده نیز لاشه سه تا چهار پرنده دیگر بر زمین افتاده است.

این حادثه در حدود ۲۰۰ کیلومتری راور مشاهده شده و احتمال می‌رود برخورد پرندگان با سیم‌های برق علت تلف‌شدن آنها باشد.

محیط‌زیست راور اعلام کرد: فصل کوچ دسته‌جمعی فلامینگو‌ها آغاز شده و علت این حادثه در دست بررسی است.