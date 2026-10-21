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همزمان با آغاز فصل کوچ پرندگان مهاجر ،دستکم ۱۳ قطعه فلامینگو در حاشیه جاده دیهوک ـ راور (فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری راور) تلف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شهروندی ویدیویی از تلفشدن چند فلامینگو در حاشیه جاده دیهوک ـ راور را ارسال کرده و در این ویدیو لاشه ۹ فلامینگو دیده میشود و به گفته این شهروند، در آن سوی جاده نیز لاشه سه تا چهار پرنده دیگر بر زمین افتاده است.
این حادثه در حدود ۲۰۰ کیلومتری راور مشاهده شده و احتمال میرود برخورد پرندگان با سیمهای برق علت تلفشدن آنها باشد.
محیطزیست راور اعلام کرد: فصل کوچ دستهجمعی فلامینگوها آغاز شده و علت این حادثه در دست بررسی است.