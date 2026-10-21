یک شهروند با ارسال ویدیویی از تلف‌شدن دست‌کم ۱۳ قطعه فلامینگو در حاشیه جاده مشهد ـ راور (فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری راور) خبر داد. محیط‌زیست با اشاره به آغاز فصل کوچ این پرندگان، اعلام کرد که علت حادثه در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شهروندی با ارسال ویدیویی از تلف‌شدن چند فلامینگو در حاشیه جاده مشهد ـ راور خبر داده است. در این ویدیو لاشه ۹ فلامینگو دیده می‌شود و به گفته این شهروند، در آن سوی جاده نیز لاشه سه تا چهار پرنده دیگر بر زمین افتاده است.

این حادثه در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری راور مشاهده شده و احتمال می‌رود برخورد پرندگان با سیم‌های برق علت تلف‌شدن آنها باشد. اداره محیط‌زیست اعلام کرده است فصل کوچ دسته‌جمعی فلامینگو‌ها آغاز شده و علت این حادثه در دست بررسی است.