به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت های پارادوومیدانی در حالی در سومین روز بازی های پاراآسیایی پیگیری شد که نمایندگان ایران موفق به کسب مدال های مختلف شدند.

بر این اساس هاجر صفرزاده در دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲ که با ثبت زمان ۱۲:۲۵ در رقابت با دوندگانی از اندونزی، چین و ازبکستان در جایگاه نخست قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد در نهایت به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

در ماده پرتاب وزنه کلاس F۴۱، صادق بیت سیاح موفق به کسب مدال برنز شد.



در ماده دوی ۴۰۰ متر کلاس T۳۷ رقابت های پارادوومیدانی، هاشم رستگاری موفق به کسب مدال برنز شد. در پرتاب نیزه کلاس F۵۵ مردان، ظفر ذاکر صاحب مدال نقره شد.

رضا حاتمی هم در ماده دو ۴۰۰ متر کلاس T۳۵/T۳۸ صاحب مدال برنز شد.