به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی یزدی، معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، با اشاره به برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزان در مدارس، هدف از برگزاری این انتخابات را سازمان‌دهی فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان آنان عنوان کرد.

وی افزود: دانش‌آموزان با شرکت در این انتخابات می‌توانند مسئولیت یکی از انجمن‌های ورزشی مدرسه را برعهده بگیرند و در طراحی و اجرای برنامه‌های فوق‌برنامه ورزشی و آماده‌سازی تیم‌های منتخب مدرسه برای حضور در مسابقات مشارکت کنند.

معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان قم همچنین گفت: انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزان امروز به‌صورت هم‌زمان در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود.