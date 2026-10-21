با هدف سازماندهی فعالیتهای ورزشی؛
انتخابات انجمنهای ورزشی دانشآموزان در مدارس قم برگزار شد
معاون تربیتبدنی ادارهکل آموزشوپرورش قم از برگزاری انتخابات انجمنهای ورزشی دانشآموزان در مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
علی یزدی، معاون تربیتبدنی ادارهکل آموزشوپرورش استان، با اشاره به برگزاری انتخابات انجمنهای ورزشی دانشآموزان در مدارس، هدف از برگزاری این انتخابات را سازماندهی فعالیتهای ورزشی دانشآموزان و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان آنان عنوان کرد.
وی افزود: دانشآموزان با شرکت در این انتخابات میتوانند مسئولیت یکی از انجمنهای ورزشی مدرسه را برعهده بگیرند و در طراحی و اجرای برنامههای فوقبرنامه ورزشی و آمادهسازی تیمهای منتخب مدرسه برای حضور در مسابقات مشارکت کنند.
معاون تربیتبدنی ادارهکل آموزشوپرورش استان قم همچنین گفت: انتخابات انجمنهای ورزشی دانشآموزان امروز بهصورت همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار میشود.