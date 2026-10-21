معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از ادامه روان سفر‌های زیارتی زائران ایرانی به عتبات عالیات از مسیر‌های زمینی و هوایی خبر داد و بر استمرار اعزام‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی آقایی با اشاره به روند جاری اعزام زائران به عتبات عالیات گفت: سفر‌های زیارتی زائران ایرانی به عراق با جدیت در حال انجام است و تردد از مرز‌های مربوطه نیز به‌صورت روان ادامه دارد.

وی افزود: ظرفیت‌های لازم برای ثبت‌نام و اعزام زائران تا پایان آبان‌ماه فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه عتبات عالیات به نشانی atabatorg.haj.ir برای نام‌نویسی اقدام کنند.