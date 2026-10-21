معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور از فعالیت رصدخانه اقتصادی و اجتماعی این سازمان با پوشش حدود ۵۰ هزار متغیر و امکان پیش‌بینی ۴ هزار متغیر خبر داد و گفت: هدف از راه‌اندازی این رصدخانه، کمک به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی بر مبنای داده‌های به‌روز و تحلیل‌های دقیق است.

افشین برمکی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی به مناسبت روز ملی برنامه‌ریزی و آمار، گفت: در این هفته، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی برگزار شده که نشست امروز به بررسی رصدخانه اقتصادی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد و با همکاری همکارانمان در مؤسسه آموزشی و پژوهشی برنامه‌ریزی برگزار شده است.

وی هدف اصلی این رصدخانه را کمک به اتخاذ تصمیمات اقتصادی مبتنی بر داده و مشاهدات دقیق عنوان کرد و افزود: این مجموعه حدود ۵۰ هزار متغیر را در بر می‌گیرد و امکان پیش‌بینی حدود ۴ هزار متغیر را فراهم می‌کند.

برمکی با تشریح مراحل فعالیت رصدخانه اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: مرحله نخست، دسترسی به‌موقع به داده‌هاست؛ در مرحله دوم، تحولات مربوط به این داده‌ها تحلیل می‌شود و در مرحله سوم، پیش‌بینی‌های مناسب در زمان لازم برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به طیف مخاطبان این رصدخانه گفت: ارکان مختلف دولت، از رئیس‌جمهور و وزیران تا کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، همچنین ذی‌نفعان بخش خصوصی، متناسب با سطح دسترسی تعریف‌شده، می‌توانند از محتوا و خروجی‌های این مجموعه استفاده کنند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با توسعه رصدخانه از نظر تنوع داده‌ها، بارگذاری برخط اطلاعات و تولید گزارش‌های تحلیلی، این مجموعه به یکی از مراجع مهم تحلیل و برنامه‌ریزی اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی و آماری کشور تبدیل شود. در حال حاضر، بخشی از داده‌ها به‌صورت آفلاین دریافت می‌شود که لازم است فرایند دسترسی به آنها به‌صورت برخط توسعه یابد.

برمکی با بیان اینکه کشور در زمینه ایجاد پایگاه‌های داده، تجربه چندین دهه‌ای دارد، تصریح کرد: آنچه امروز در قالب رصدخانه سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، از نظر گستردگی داده‌ها، سرعت عملکرد و تنوع داشبوردها، تجربه‌ای متفاوت است و می‌توان آن را تجربه‌ای کم‌نظیر در این حوزه دانست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل و توسعه این مجموعه، خروجی‌های رصدخانه اقتصادی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در اختیار عموم مردم نیز قرار گیرد.