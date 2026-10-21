یک شرکت فناور با تمرکز بر توسعه دانش فنی، طراحی و تولید قطعات و تجهیزات تخصصی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، گام مؤثری در مسیر بومی‌سازی فناوری و تقویت توان مهندسی کشور برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این شرکت فناور در قالب ساختاری دانش‌بنیان و با بهره‌گیری از الگوی تولید برون‌کارخانه‌ای، پروژه‌های مهندسی را از مرحله ایده‌پردازی و طراحی تا توسعه، ساخت و تجاری‌سازی دنبال می‌کند.

توسعه دانش فنی، تولید قطعات و تجهیزات پیشرفته و تبدیل ایده‌های مهندسی به محصولات صنعتی کاربردی، از مهم‌ترین اهداف این مجموعه به شمار می‌رود.

این شرکت با تکیه بر توان مهندسی و ظرفیت‌های فناورانه، در زمینه طراحی و تولید تجهیزات تخصصی مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها فعالیت می‌کند و توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به واردات را در مسیر فعالیت خود دنبال می‌کند.

تولید دستگاه توربواکسپندر از جمله دستاورد‌های این مجموعه است که به کسب مقام استانی در جشنواره شیخ بهایی برای این شرکت انجامیده است.

تلاش برای ارتقای توان تولید داخلی، توسعه فناوری‌های پیشرفته و تبدیل دانش فنی به محصولات صنعتی قابل تجاری‌سازی، از رویکرد‌های اصلی این مجموعه در حمایت از توسعه صنعتی کشور به شمار می‌رود.