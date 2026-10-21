به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علوی با بیان اینکه قطار شهری تبریز یکی از ۸۹ طرح نشان‌دار کردن مالیات استان در سال ۱۴۰۵ است اظهار کرد: در سال جاری ۱۳ طرح از مجموع طرحهای نشان‌دار استان در شهر تبریز تعریف شده که قطار شهری تبریز یکی از طرح‌های مهم حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی به شمار می‌رود.

وی افزود: قطار شهری تبریز در قالب خط ۲ مترو، به طول ۱۰ کیلومتر و با پیش‌بینی پنج ایستگاه در فهرست طرح نشان‌دار کردن مالیات قرار گرفته و برای تأمین مالی آن ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. مجری این پروژه، شهرداری کلان‌شهر تبریز است.

علوی با تأکید بر نقش قطار شهری در مدیریت ترافیک شهری تصریح کرد: مترو یکی از مهم‌ترین شریان‌های حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرهاست و توسعه آن می‌تواند با افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی شهروندان، به کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، روان‌تر شدن تردد در معابر و کاهش بار ترافیکی کمک کند.

وی ادامه داد: تبریز به‌عنوان یکی از کلان‌شهر‌های کشور، روزانه شاهد حجم قابل توجهی از سفر‌های درون‌شهری است و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه قطار شهری، از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت ترافیک، کاهش زمان سفر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برخوردار است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به فلسفه اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: در این طرح، مالیات پرداختی مؤدیان از یک مفهوم صرفاً درآمدی فاصله گرفته و به ابزاری برای مشارکت مستقیم آنان در اجرای پروژه‌های مورد نیاز جامعه تبدیل می‌شود. مؤدیان می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، در تأمین اعتبار پروژه‌های منتخب مشارکت کنند و آثار پرداخت مالیات خود را در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی مشاهده کنند.

علوی افزود: انتخاب پروژه قطار شهری تبریز از سوی مؤدیان می‌تواند گامی مؤثر در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه حمل‌ونقل ریلی شهر باشد؛ پروژه‌ای که آثار آن تنها به توسعه یک خط مترو محدود نمی‌شود و می‌تواند در کاهش بار ترافیکی، تسهیل جابه‌جایی شهروندان و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی تبریز نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی در پایان گفت: آخرین مهلت مشارکت مؤدیان استان در طرح نشان‌دار کردن مالیات ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم است. مؤدیان می‌توانند با انتخاب طرح مورد نظر خود، از جمله پروژه قطار شهری تبریز، در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار استان مشارکت کنند.