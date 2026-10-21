به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدان شهدای اراک امروز در رزمایش ۵۰ هزار نفری، صحنه حضور پرشور مردان و زنانی از نسل‌های مختلف بود و از مسئولان و پیشکسوتان دفاع مقدس تا نوجوانان و جوانان، گرد هم آمدند تا بار دیگر بر پایبندی خود به ایران، نظام جمهوری اسلامی و رهبری تاکید کنند.

میدان شهدای اراک امروز تنها محل برگزاری یک رزمایش نبود، این میدان به صحنه‌ای از هم‌صدایی نسلی تبدیل شد که با وجود تفاوت در سن، تجربه و مسیر زندگی در یک نقطه به هم می‌رسیدند "ایستادگی پای ایران" برای ایران پیام مشترک همه حاضران در این رزمایش بود.

از مسئولانی که در میان مردم حضور داشتند تا زن و مردی که از گوشه‌وکنار شهر آمده بودند هر یک به شکلی می‌خواستند سهم خود را در نمایش همبستگی ملی به ثبت برسانند.

اینجا کسی برای تماشای یک مراسم نیامده بود هر کسی بخشی از روایت پایداری مردمی بود که سرنوشت کشورشان را از سرنوشت خود جدا نمی‌دانند.

در میان جمعیت چهره‌هایی دیده می‌شد که گذر سال‌ها نشانه‌های روشنی بر صورتشان گذاشته بود مردانی که روزگاری در هشت سال دفاع مقدس جوانی و توان خود را برای دفاع از میهن به میدان آورده بودند و امروز با مو‌های سپید و گام‌هایی آرام‌تر همچنان همان روحیه را در وجود خود زنده نگه داشته‌اند.

امروز اقشار مختلف مردم از معلم، استاد، دانشجو، دانش آموز، کارمند، کارگر، مهندس، پزشک، کسبه و بازاریان در میدان بودند تا وحدت ملی و ایستادگی و اقتدار ملت ایران را به نمایش بگذارند.