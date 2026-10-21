حیدر آسیابی، در بدو ورود به ارومیه، درباغ رضوان حضور پیدا کرد و با نثار شاخه گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ شهدا و مجاهد نستوه حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی ادای احترام کرد.

سفر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به آذربایجان غربی

سفر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حیدر آسیابی، دربدو ورود به ارومیه درباغ رضوان حضور پیدا کرد و با نثار شاخه گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ شهدا ومجاهد نستوه حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی ادای احترام کرد. وی همچنین با نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه ارومیه دیدار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی دراین دیدار گفت: دشمنان قسم خورده ایران تبلیغات گسترده‌ای برفضای حاکم بر زندان‌های کشور داشته‌اند که لازم است در این زمینه تبلیغات گسترده صورت گیرد.

وی بر حمایت از خانواده زندانیان تأکید کرد و گفت: از ظرفیت علما و مبلغان باید برای اصلاح و تربیت زندانیان بیشتر استفاده کرد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور هم در این دیدار گفت:هم اکنون در کشور ۲۴۶ انجمن حمایت از زندانیان فعالیت دارند که ۵۸ هزار خانوار تحت پوشش آنها قرار دارند.

همچنین در مراسمی با حضور رئیس زندان‌های کشور مرکز فرماندهی و کنترل مراقبت هوشمند زندان ارومیه با ۸میلیارد تومان و بصورت برخط ساختمان جدید اندرزگاه ۱۵۰ نفری بوکان در ۶۰۰ متر مربع با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. آسیابی همچنین با حضور در زندان مرکزی ارومیه از بخش‌های مختلف آن دیدار و کارگاه اشتغال زایی این زندان را افتتاح کرد.

وی در حاشیه این افتتاح گفت:هم اکنون در کشور ۴۰ هزار زندانی واجد شرایط اشتغال هستند که می‌توانند در شغل‌های مختلف مهارت کسب کنند.

وی افزود:۸۰ساختمان زندان در داخل شهر‌های کشور وجود دارد که با برنامه ریزی‌های انجام شده به خارج از حریم شهر‌ها منتقل خواهند شد.