رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات با تاکید بر اینکه تاکنون در مقابل فشار‌ها ایستادیم و همچنان ایستادگی خواهیم کرد، گفت: آنها باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند و از زورگویی و تجاوز دست بردارند، نمی‌شود همزمان تهدید کرد و در عین حال، از مذاکره سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مسعود پزشکیان» چهارشنبه ۲۹ مهرماه همزمان با روز ملی صادرات در آئین گرامیداشت این روز و معرفی برترین صادرکنندگان کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره پشتیبان صادرکنندگان ایرانی بودند، اظهار داشت: این روز را به تمام صادرکنندگان کشورمان تبریک عرض می‌کنم و به آنها خدا قوت می‌گویم؛ این تلاش‌ها و زحمات شماست که موجب شده است ما همچنان ایستاده باشیم.

آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه جهان نگاه متفاوتی به مردم و کشور ما دارد، گفت: این نگاه متفاوت، به دلیل پایداری و ایستادگی ملت ایران است؛ دنیا به همین دلیل نگاه متفاوتی به ما دارد و این ما هستیم که باید روند را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که ان‌شاءالله در آینده نیز بتوانیم با قدرت و صلابت به مسیر خود ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت در گام نخست خود تلاش کرد که با اعطای اختیارات به مدیران منطقه‌ای، همچنین از میان برداشتن قوانین و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را از سر راه صادرکنندگان بردارد. در این مسیر و در زمان جنگ، همان اختیاراتی که خود داشتم را به استانداران و وزرا واگذار کردم. به همه نیز اعلام کردیم که تمام تلاش خود را برای برداشتن مشکلات از مسیر شما و حل و فصل مسائل و مشکلات به کار گیرند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه امروز با مسائل و مشکلات بسیاری دست به گریبان هستیم، خاطر نشان کرد: از روز نخست فعالیت دولت نیز با بسیاری از این مسائل درگیر بوده‌ایم، اکنون نیز جنگ و سایر فشار‌ها بر آن افزوده شده است. آمریکا تصور نمی‌کرد که با حمله‌ای که انجام داده و تحریم‌هایی که اعمال کرده است، بتوانیم ایستادگی کنیم؛ اما ایستادیم و همچنان نیز ایستادگی خواهیم کرد.

او بار دیگر تاکید کرد: ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و قصد جنگ ندارد، اما به هیچ‌وجه نیز زیر بار زور و قلدری نیز نخواهد رفت و افزود: این مهم ریشه در باور‌ها و اعتقادات ما دارد.

سیاست رهبر شهید انقلاب خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بود

رئیس‌جمهور گفت: در مقطعی به یاد دارم بحث می‌کردند که با آمریکایی‌ها گفت‌و‌گو نمی‌کنیم، بار‌ها در صداوسیما نیز سخنرانی رهبر شهیدمان را پخش می‌کردند که می‌فرمودند با آمریکا گفت‌و‌گو نمی‌کنیم، در همان زمان به محضر رهبر عزیزمان رسیدم، سیاست و نگاه ایشان این بود که باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» خارج شویم؛ زیرا این وضعیت، بدترین شرایطی است که اکنون در آن گرفتار شده‌ایم.

پزشکیان افزود: وقتی که به محضر ایشان رسیدیم و روند أمور را تشریح و درخواست راهنمایی کردیم، گفت‌و‌گو کردیم و ایشان دستور دادند که بروید و مساله را حل کنید، در آخرین پیامی نیز که درباره این گفت‌و‌گو‌ها صادر فرمودند، تاکید کردند که مساله را به‌طور کامل حل کنیم.

او با ابراز انزجار از پاسخ طرف مقابل و به شهادت رساندن رهبر عزیز انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دشمنان رهبر عزیز و فرماندهان و دو تن از وزرای دولت را به شهادت رساندند، دانشمندان و دانش‌آموزان ما را هدف قرار داده و شهید کردند تا کشورمان را ساقط کنند.

هدف دشمن ساقط کردن ایران بود، اما ملت با عزت و قدرت ایستادند

رئیس‌جمهور در ادامه این پرسش را مطرح کرد که «در این دنیای وحشی، ما چه باید بکنیم؟» و گفت: دکتر لاریجانی نیز به دنبال حل‌وفصل تمام این مسائل بود، چرا که رهبری دستور داده بودند و ما نیز در حال پیشبرد امور بودیم، اما دشمنان نخواستند، تصور می‌کردند اگر بیایند و رهبر عزیز ما را به شهادت برسانند یا فرماندهان ما را هدف قرار دهند، می‌توانند کشور ما را ساقط کنند، اما ملت عزیز ایران با عزت و قدرت ایستادند.

پزشکیان خاطر نشان کرد: ملت ایران ایستادند، چون قلبشان برای این آب‌وخاک می‌تپد و تمام تلاش خود را برای این سرزمین به کار می‌گیرند، ملت ایران تمام گلایه‌ها، دل‌نگرانی‌ها و مشکلات خود را کنار گذاشتند و دست به دست هم دادند و ما نیز در کنار آنها قرار گرفتیم و عزت آفریدیم، ملت ایران عزت‌آفرین هستند.

رفع موانع تولید و صادرات، دغدغه اصلی مسئولان کشور است

او با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر فشار‌ها و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور، تأکید کرد: دولت در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دارد و تلاش می‌کند موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی را برطرف کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به حضور بیش از هفت‌ماهه مردم در میدان‌ها برای حفظ امنیت کشور، اظهار کرد: این کار ساده‌ای نیست. دشمنان تمام زیرساخت‌های امنیتی و نظامی ما را هدف قرار دادند، چراکه به دنبال ایجاد آشوب بودند. آنها از یک سو در داخل کشور برای ما مشکل ایجاد می‌کردند و از سوی دیگر، تلاش داشتند راه‌های ارتباطی و فعالیت‌های کشور را در خارج مسدود کنند.

پزشکیان خطاب به صادرکنندگان، گفت: امروز در کنار شما هستیم و تلاش می‌کنیم هر مسیری را که امکان باز کردن آن وجود دارد، باز کنیم. در این مسیر با مشکلاتی مواجه هستیم، اما تمام مسئولان بر این باورند که باید اقدامات لازم برای هموار کردن مسیر تولید و صادرات کارآفرینان انجام شود تا هیچ مانعی پیش‌روی فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد.

او با تأکید بر اینکه رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان، دغدغه مشترک مسئولان کشور است، افزود: رهبر انقلاب، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نیز بر این باورند که باید موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را برطرف کنیم. این حرف از روی تعارف نیست، بلکه دغدغه اصلی مسئولان کشور است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: اگر قوه قضائیه یا هر دستگاه دیگری در جایی با مشکلی مواجه شود، بلافاصله جلسه می‌گذاریم تا مسائل را حل‌وفصل کنیم. قرار نیست برای شما مشکل ایجاد کنیم؛ وظیفه ما این است که موانع را از سر راه برداریم تا بتوانیم دست‌به‌دست هم بدهیم و مشکلات را تا حد امکان کاهش دهیم.

خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» از اولویت‌های کشور است

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را از اولویت‌های کشور دانست و گفت: تلاش حداکثری ما این است که از این وضعیت خارج شویم و با تکیه بر منطق، حقوق کشور و مردم عزیزمان را احقاق کنیم. در زمینه مشکلات تجاری و اقتصادی نیز تا جایی که در توان داریم، در کنار شما هستیم.

او همچنین با اشاره به پیشنهاد برخی سخنرانان برای برگزاری جلسات مشترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط، افزود: این پیشنهاد کاملاً پذیرفته است و ما همواره برای حل مشکلات شما آمادگی داریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به سهم بیش از ۷۵ درصدی مسیر‌های دریایی در تجارت ایران، بیان کرد: با بسته شدن مسیر‌های دریایی، مشکلاتی ایجاد شده است، اما صادرات از مسیر‌های دیگر را نیز دنبال می‌کنیم. با وجود تمام تحریم‌ها و مشکلات، سهم تجارت دریایی به ۲۵ درصد رسیده است، اما تلاش می‌کنیم با باز کردن مسیر‌های دیگر، امکان تجارت را گسترش دهیم؛ هرچند این کار هزینه‌های سرباری نیز برای ما به همراه دارد.

پزشکیان با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد و منظم با اتاق بازرگانی، قوه قضائیه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تأکید کرد: دولت به دنبال رفع موانع تولید و صادرات است. البته برخی موانع قانونی نیز وجود دارد که خارج از اختیارات ماست و باید اصلاح شود چراکه در نهایت، هدف همه ما تسهیل امور و حمایت از فعالان اقتصادی است.

او در ادامه با اشاره به گسترش تعاملات ایران با سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: تلاش می‌کنیم تعاملات خود را با کشور‌های عضو این مجموعه‌ها افزایش دهیم البته این واقعیت بر ما پوشیده نیست که ایالات متحده این کشور‌ها را تحت فشار قرار داده است تا با ایران وارد معامله نشوند. همچنین تلاش می‌کند مسیر‌های زمینی ما را نیز مسدود کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به فرصت‌های همکاری با این کشورها، با وجود تمامی فشار‌ها و تهدیدها، تصریح کرد: ما در حال پیشبرد اهداف خود و انجام گفت‌و‌گو‌ها هستیم و امیدواریم در این مسیر به موفقیت دست یابیم.

او با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان ایران و ایالات متحده، اظهار کرد: تفاهم‌نامه خوبی بود و دستاورد‌های زیادی برای کشورمان داشت. سیزده عضو از دوازده عضو شورای عالی امنیت ملی به آن رأی داده و از آن دفاع کردند. فرماندهان ما در ارتش، سپاه و نیروی هوافضا، همچنین قوه قضائیه، مجلس و دولت، همگی بر سر این توافق به تفاهم رسیده بودیم و بر این باور بودیم که باید این اقدام را انجام دهیم.

آمریکا باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد و دست از زورگویی و تجاوز بردارد

رئیس‌جمهور با ارزیابی شرایط کنونی منطقه خاطرنشان کرد: اکنون در وضعیت ساده‌ای قرار نداریم؛ شرایط موجود نه برای ما مطلوب است و نه برای آنها. آنها باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند و از زورگویی و تجاوز دست بردارند؛ در آن صورت می‌توانیم در کنار یکدیگر بنشینیم و گفت‌و‌گو کنیم. نمی‌شود همه راه‌ها را مسدود کرد، تهدید کرد و در عین حال، از مذاکره سخن گفت.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت پایبندی به عهد و پیمان، افزود: معتقدم انسان نباید پیمانی ببندد، اما اگر پیمانی بست، باید تا پایان به آن پایبند بماند؛ حتی اگر این پایبندی به زیان او باشد. با این حال، طرف مقابل پیمان می‌بندد و سپس آن را نقض می‌کند. هنوز حتی یک ماه هم نگذشته است که دوباره می‌گوید امضای خود را قبول ندارم؛ همان‌طور که پیش‌تر در موضوع برجام نیز توافقی را امضا کرده بودیم.

حفظ پایداری گاز و برق صنعت از اولویت‌های دولت است

او به خیال خام دشمن برای تجزیه ایران پس از به شهادت رساندن قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز نیز ترامپ نیت‌های خود را رسماً و بدون ترس بیان می‌کند و می‌گوید نفت و گاز ایران را می‌خواهد، می‌گوید ایران اجازه این کار را نمی‌دهد و می‌خواهند بیایند و منابع ایران را بگیرند، همان‌طور که منابع ونزوئلا را گرفته‌اند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: با کمک مردم عزیزمان، هدایت رهبری و استقامت نیرو‌های نظامی و امنیتی و فرماندهان کشورمان، تلاش خواهیم کرد تا با سربلندی از این وضعیت خارج شویم. به حول و قوه الهی، شب خواهد گذشت و صبح روشن طلوع خواهد کرد و آینده بهتری خواهیم ساخت.

پزشکیان لازمه موفقیت را حفظ انسجام ملی در تمام سطوح و نقش‌آفرینی همگان دانست و تصریح کرد: اگر دست به دست هم دهیم می‌توانیم کشورمان را از این وضعیت خارج کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که به‌تنهایی قادر است مشکلات را حل کند، ما نیز به کمک مردم نیاز داریم و باید کاری کنیم که روند توسعه کشور با قدرت پیش رود. اگر همه ما در صحنه باشیم، این هدف امکان‌پذیر خواهد بود.

او با اشاره به هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و تاسیسات گازی توسط دشمن متخاصم، گفت: ما در دولت تلاش می‌کنیم به‌هیچ‌وجه اجازه ندهیم گاز و برق مورد نیاز صنعت و تولید قطع شود. بخش‌هایی که نیاز به اصلاح دارند، اصلاح می‌کنیم و در بخش‌هایی که لازم باشد نیز محدودیت‌هایی اعمال خواهیم کرد؛ اما صنعت و چرخه تولید باید به فعالیت خود ادامه دهد و ما تلاش می‌کنیم این روند متوقف نشود.

رئیس‌جمهور در این مراسم همچنین با اعطای لوح و تندیس از ۱۳ صادرکننده برتر کشور قدردانی کرد.

منبع: ایرنا