

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در مراسمی که با حضور مسئولان ارشد استان و شهرستان ماسال برگزار شد، سرهنگ عباس فرهمندی با حکم سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان، به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان ماسال معرفی شد.

همچنین در این مراسم که با حضور سرهنگ قاسم جانعلی‌پور، جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان، سعید قسمت‌پور فرماندار شهرستان، امام جمعه و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد، از تلاش‌های سرهنگ مرتضی ترازی، فرمانده پیشین انتظامی ماسال، قدردانی شد.

سرهنگ قاسم جانعلی‌پور در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان ماسال ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر نقش بی‌بدیل نیرو‌های مسلح و فراجا در تأمین امنیت پایدار جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اولویت‌های مأموریتی پلیس گیلان، افزود: مقابله قاطع با سرقت از مهم‌ترین برنامه‌های مجموعه انتظامی است که خوشبختانه با تلاش‌های شبانه‌روزی ماموران، در ۷ ماهه سال جاری شاهد کاهش ۹ درصدی سرقت‌ها در سطح استان بودهه‌ایم و بیش از ۵ درصد پرونده‌های سرقت نیز با کشف اموال و معرفی سارقان به مرجع قضایی همراه بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان مبارزه با مواد مخدر را از دیگر محور‌های کلیدی برشمرد و افزود: از ابتدای سال جاری بیش از سه تن و ۸۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده که این رقم گویای رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

سرهنگ جانعلی‌پور، به حوزه مبارزه با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بخش احتکار کالا نیز شاهد رشد ۵ برابری نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

وی همچنین با ابراز نگرانی از افزایش ۵ درصدی تصادفات فوتی در استان، تصریح کرد: بیشترین آمار تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است که در همین راستا، علاوه بر اقدامات سلبی و کنترل ترافیک، طی هفته انتظامی ۵۰۰ کلاه ایمنی به موتورسیکلت‌سواران اهدا شد و امیدواریم با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول، شاهد کاهش این حوادث تلخ باشیم.

سرهنگ جانعلی‌پور در بخش دیگری از آمار عملکردی پلیس به تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۰ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۴۰ هزار تماس با این سامانه برقرار شده که در ۷ ماهه امسال نیز بیش از ۴۶۰ هزار تماس ثبت شده و حدود ۶۰ درصد آنها به عملیات پلیسی منجر گشته است.

گفتنی است در پایان این مراسم، از خانواده معظم شهدا، وابستگان و یادگاران دفاع مقدس نیز تجلیل به عمل آمد.