پرواز‌های شرکت هواپیمایی قشم در مسیر کیش به آبادان و بالعکس با هدف توسعه ارتباطات هوایی کیش و تسهیل تردد مسافران براساس برنامه هفتگی برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس برنامه، پرواز مسیر کیش به آبادان روز‌های سه‌شنبه ساعت ۱۵:۱۵ و پرواز مسیر آبادان به کیش روز‌های جمعه ساعت ۱۱:۴۵ انجام می‌شود.

برقراری این مسیر پروازی، با فراهم‌کردن امکان دسترسی هوایی بین کیش و آبادان، می‌تواند در تسهیل سفر‌های مسافران و تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی دو مقصد مؤثر باشد.