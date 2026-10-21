به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نشست ادبی شعر با حضور جمعی از شاعران و اعضای انجمن شعر و با هدف پاسداشت شعر و ادب فارسی، ترویج فرهنگ شعرخوانی، تقویت تعامل میان شاعران و علاقه‌مندان به ادبیات و فراهم‌کردن زمینه تبادل تجربه‌های ادبی در کتابخانه امام خمینی (ره) شهر ایزدخواست آباده برگزار شد.

در این نشست شاعران به شعرخوانی پرداختند و حاضران با بررسی مفاهیم و مضامین اشعار و تبادل دیدگاه‌ها درباره آثار ارائه شده به گفت‌و‌گو نشستند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.