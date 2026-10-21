مدیرکل استاندارد استان بوشهر از کاهش چشمگیر میانگین پاسخگویی به امور گمرکی و تسهیل تجارت در این استان خبر داد و گفت: با اقدامات انجام‌گرفته، بوشهر موفق به کسب رتبه نخست کشور در شاخص تسهیل تجارت شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ایمان موافق دهدشتی در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد در بوشهر با اشاره به یکی از شاخص‌های برجسته تسهیل تجارت در حوزه ارزیابی انطباق، اظهار کرد: کاهش میانگین پاسخگویی به امور گمرکی یکی از اهداف کلیدی بود که آمار‌ها روند نزولی و مطلوب آن را نشان می‌دهد.

وی افزود: میانگین پاسخگویی به امور گمرکی در فروردین ۱۴۰۵، ۱۳.۵۹ روز بود که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در خرداد به نزدیک ۷ روز کاهش یافت و خوشبختانه این رقم در شهریور و مهر به ۱.۱۲ روز رسید که بر اساس این شاخص، استان بوشهر رتبه اول کشور را در سطح تسهیل تجارت به خود اختصاص داده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر این دستاورد را مزیتی رقابتی و ارزشمند برای ارتقای توانمندی‌های رقابتی، انتخاب بنادر استان به‌عنوان مقصد تجاری کالا و توسعه متوازن استان دانست.

موافق دهدشتی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم ضمن حفظ این دستاورد و بهره‌گیری از رویه‌های نوین ارزیابی انطباق و بازآموزی‌های مبتنی بر تجارت مدرن، در کنار نظارت دقیق و مدقانه بر مبادی ورود کالا‌های بی‌کیفیت به کشور، موضوع تسهیل تجارت را نیز به بهترین شکل دنبال کنیم.