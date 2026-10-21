به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا داوری ظهر امروز ۲۹ مهرماه با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی هفته جهانی فضا در استان گفت: این برنامه‌ها با محوریت کانون علوم و فناوری (کافنای لرستان) وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با هدف آشنایی کودکان و دانش‌آموزان با دستاورد‌های صنعت فضایی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که بیش از ۲۲ هزار نفر در آن مشارکت داشتند.

وی افزود: این رویداد با همکاری تماشاخانه سیار حاضر در استان، مراکز سیار و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف لرستان اجرا شد و دو موضوع اصلی «انقلاب ماهواره‌برها» و «زندگی در فضا» را دنبال کرد.

داوری با اشاره به محور «انقلاب ماهواره‌برها» گفت: در این بخش با استفاده از فیلم‌های آموزشی و درسنامه‌های جدید، کودکان با نقش ماهواره‌ها در توسعه صنعت فضایی ایران و کاربرد‌های آنها در حوزه‌هایی مانند ارتباطات، هواشناسی، کشاورزی و نقشه‌برداری آشنا شدند.

وی ادامه داد: همچنین فرآیند پرتاب ماهواره‌ها به مدار زمین با زبانی ساده برای مخاطبان تشریح شد تا کودکان درک روشن‌تری از مراحل پرتاب و نقش فناوری‌های فضایی در زندگی امروز پیدا کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با اشاره به محور دوم این برنامه‌ها با عنوان «زندگی در فضا» گفت: در این بخش، فعالیت‌های آموزشی با هدف آشنایی کودکان با شرایط زندگی فضانوردان انجام شد و موضوعاتی همچون خواب، تغذیه و حرکت در محیط بی‌وزنی و تفاوت‌های زندگی در فضا با زندگی روی زمین مورد توجه قرار گرفت.

داوری افزود: نقش ایستگاه‌های فضایی در پیشرفت علم نیز از دیگر موضوعاتی بود که در قالب این فعالیت‌ها برای کودکان تشریح شد تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه فضا فراهم شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ترویج علم و فناوری میان نسل کودک و نوجوان اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، افزایش آگاهی علمی دانش‌آموزان، تقویت روحیه کنجکاوی و ایجاد علاقه‌مندی به حوزه‌های علمی و پژوهشی به ویژه برای کودکان مناطق روستایی و کمتربرخوردار بوده است.

داوری خاطرنشان کرد: در کنار فعالیت‌های مراکز ثابت، برنامه‌های شبانه و تجمعات علمی نیز برگزار شد تا فرصت‌های بیشتری برای یادگیری، پرسشگری و تجربه فعالیت‌های علمی در اختیار کودکان قرار گیرد.

وی با اشاره به توجه ویژه این رویداد به مناطق روستایی تصریح کرد: فراهم‌کردن امکان دسترسی برابر کودکان به دانش‌های نوین و گسترش عدالت آموزشی از محور‌های مهم اجرای برنامه‌های هفته جهانی فضا در لرستان بود.