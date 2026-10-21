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دونده دوی ۱۵۰۰ متر مردان کشورمان با قرار گرفتن در رده دوم مرحله مقدماتی بازیهای پاراآسیایی ناگویا جواز حضور در فینال را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای سومین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است، حمید اسلامی در دوی ۱۵۰۰ متر مردان کلاس T۱۱ با ثبت زمان ۴:۴۵:۷۴ در رقابت با دوندگانی از ژاپن و قرقیزستان در جایگاه دوم قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.
فینال این ماده فردا برگزار خواهد شد.