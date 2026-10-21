به مناسبت روز جهانی استاندارد با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و استاندار آذربایجان‌غربی از واحد‌های نمونه استاندارد آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۵ تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در این آیین نبود آزمایشگاه و کافی نبودن تجهیزات آزمایشگاهی در استان را یک خلا بزرگ وارداتی و صادراتی دانست و گفت: در رویه تجارت مرزی اعتباراتی وجود دارد که می‌توان امکانات مورد نیاز تجهیز استاندارد‌ها در گمرکات مرزی را از این محل تامین کرد.

رضا رحمانی افزود: نباید مردم برای دریافت استاندارد‌های لازم کالا‌ها، از استان خارج بشوند و باید آزمایشگاه‌های مورد نیاز در استان راه اندازی شوند.

او ادامه داد: با توجه به وجود صنایع غذایی تبدیلی در استان باید بهترین آزمایشگاه‌های استاندارد در این استان وجود داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی شبانه روزی شدن ارائه خدمات گمرکی و مرزی و سنجش استاندارد را یکی از اقدامات دولت در استان دانست و تصریح کرد: استاندارد پشتوانه تولید بوده و در واقع استاندارد سازی تقویت تولید و خدمت به مردم است.

رضا رحمانی گفت: همانگونه که رزمندگان سلحشور با رشادت خود نام ایران را پر آوازه کردند باید با ارتقا کیفیت کالا‌ها موجب درخشش نام ایران در بازار‌های جهانی نیز باشیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این آیین توجه به ایمنی و سلامت مردم و بستر سازی برای تولید بهتر و تسهیل تجارت را از جمله محور‌های مورد اهمیت سازمان استاندارد ملی ایران دانست و گفت: تدوین استاندارد‌های پژوهش محور بر اساس نیاز‌های داخلی در این سازمان انجام شده که موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

فرزانه انصاری افزود: برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی استان آذربایجان غربی قرار شد برای جبران نیاز‌های استان تجهیزاتی از استان‌های دیگر وارد آذربایجان غربی شده و بخشی نیز با اعتبارات استانداری و سازمان تامین شود.

یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین، استاندارد را یکی از پایه‌های اصلی اعتماد عمومی و پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند باید استانداردسازی و کیفی سازی محصولات را به بطن سیاست گذاری‌ها بیاوریم.

حاکم ممکان افزود: به همین منظور در قانون ششم توسعه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور در ۶۰ ماده مصوب شد.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: آذربایجان غربی توانسته با مدت زمان ۳ ممیز ۵۴ صدم روز توانسته‌ایم در بین استان‌های همتراز و گمرکات بزرگ کشور رتبه نخست را از بابت زمان پاسخ دهی متوسط به پرونده‌های وارداتی باشیم.

ابراهیم فخری افزود: در طی سال جاری اداره کل استاندارد آذربایجان غربی نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش دو برابری پرونده‌های وارداتی ارجاعی از گمرکات را داشته‌ایم.