حمایت از فرزندآوری زنان شاغل نباید زنان را میان اشتغال و مادری مجبور به انتخاب کند بلکه باید به کاهش هزینه‌ها و موانع موجود کمک کند؛ افزایش مشارکت زنان در بازار کار، تغییر الگوی خانواده، افزایش سن ازدواج و فرزندآوری و گسترش مسئولیت‌های مراقبتی، را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر آزیتا عسکری‌زاده، مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه، درباره شرایط زنان شاغل و فرزندآوری اظهار کرد: تصمیم درباره فرزندآوری تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فردی، زوجی، اقتصادی، اجتماعی، شغلی، فرهنگی و سیاستی قرار دارد. برای بخشی از زنان، مساله صرفا تمایل یا عدم تمایل به فرزندآوری نیست بلکه هزینه‌های مرتبط با فرزندآوری، نگرانی از پیامد‌های شغلی، دشواری مراقبت از کودک، ساعات کاری نامتناسب و بار نامتوازن مسئولیت‌های خانوادگی نیز در این تصمیم نقش دارند.

وی افزود: از این رو، سیاست‌های حمایتی باید به امنیت شغلی، هزینه مسکن و مراقبت از کودک، مرخصی والدینی، شرایط محیط کار و تقسیم مسئولیت‌های مراقبتی توجه کنند. دسترسی مناسب به خدمات سلامت نیز برای حمایت از سلامت باروری و بارداری اهمیت دارد.

عسکری‌زاده گفت: ایجاد محیط کار دوستدار خانواده یکی از راهکار‌های مهم در حمایت از زنان شاغل است. انعطاف‌پذیری متناسب با ماهیت شغل، برخورداری از مرخصی‌های قانونی، حمایت از شیردهی، دسترسی به مراقبت از کودک، کاهش فشار‌های غیرضروری و وجود مهدکودک با استاندارد‌های قابل قبول در نزدیکی محل کار می‌توانند به ایجاد چنین محیطی کمک کنند.

وی بیان کرد: همچنین جلوگیری از تبعیض مرتبط با بارداری و مسئولیت‌های خانوادگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم اشتغال زنان اهمیت دارد. کمبود زمان، ساعات کاری طولانی، نگرانی از کاهش فرصت ارتقا، هزینه بالای مراقبت از کودک و دشواری تداوم شیردهی پس از بازگشت به کار از جمله چالش‌های زنان شاغل هستند.

مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: توزیع نامتوازن مسئولیت‌های خانه و مراقبت از کودک میان زن و مرد نیز می‌تواند تعارض میان کار و خانواده را افزایش دهد. فشار روانی، احساس گناه و دشواری مدیریت هم‌زمان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی، از دیگر مشکلاتی هستند که ممکن است زنان تجربه کنند.

وی اضافه کرد: اشتغال زنان به‌خودی‌خود مانع فرزندآوری نیست بلکه ناامنی شغلی، ساعات کاری نامناسب، هزینه بالای مراقبت از کودک، نبود حمایت سازمانی و تقسیم نابرابر مسئولیت‌های خانوادگی می‌توانند هزینه فرزندآوری را افزایش دهند.

عسکری‌زاده در ادامه گفت: در شبکه بهداشت، مشاوره پیش از بارداری متناسب با شرایط شغلی، شناسایی عوامل خطر شغلی مؤثر بر سلامت باروری و بارداری و تسهیل دسترسی زنان شاغل به خدمات سلامت اهمیت دارد. آموزش سلامت روان و مدیریت استرس، حمایت از نقش پدران در مراقبت از کودک و استفاده از خدمات دیجیتال و غیرحضوری نیز می‌توانند به کاهش موانع دسترسی کمک کنند.

وی افزود: حمایت از مادر شاغل در دوران بارداری و پس از زایمان، تداوم شیردهی و دسترسی به مراقبت از کودک باید در کنار توجه به تعادل کار و خانواده مورد توجه قرار گیرد. سیاست مطلوب، ایجاد شرایطی است که زنان و زوجین بتوانند میان اشتغال، سلامت و فرزندآوری تعادل برقرار کنند و درباره زمان و تعداد فرزندان خود انتخاب آگاهانه داشته باشند.