به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری؛ چند محموله چوب آلات قاچاق با تلاش نیرو‌های حفاظتی در شهر‌های ساری، قائم شهر و نور توقیف شد.

توقیف خودروی حامل چوب قاچاق در ساری

در راستای اجرای اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق چوب، خودروی نیسان حامل چوب قاچاق در مسیر ورودی روستای لالا بخش چهاردانگه ساری توقیف و متخلفان توسط مأموران حفاظتی بازداشت شدند.

در جریان این عملیات که توسط سرجنگلبان و نیرو‌های حفاظتی حوزه استحفاظی کیاسر و مأموران حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ انجام شد، خودروی نیسان که حامل چوب قاچاق بود متوقف گردید و سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید با مأموران منابع طبیعی درگیر شده و در جریان این حادثه، یکی از نیرو‌های حفاظتی دچار جراحت و زخمی شد.

بر اساس این گزارش؛ با پیگیری، دستور و حمایت قاضی و عوامل انتظامی منطقه چهاردانگه، متخلفان فورا دستگیر و ر‌وانه زندان شدند. همچنین با هماهنگی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان، خودرو پس از تخلیه محموله قاچاق در سرجنگلبانی، جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال یافت.

توقیف خودروی‌های حامل چوب آلات جنگلی قاچاق در قائم شهر

در جریان گشت و سرکشی سرجنگلبان بیشه سر و مسئول حفاظتی صنایع چوب و کاغذ و قرقبانان در مناطق سید ابوصالح و چپی شهرستان قائم شهر بمنظور پیشگیری از تخلف و مقابله با قاچاق چوب، منجر به کشف دو دستکاه خودرو نیسان حامل چوب آلات جنگلی شد که بنابر دستور ریاست اداره خودروی حامل چوب آلات توقیف به مرکز اداره انتقال گردیده است.

کشف و ضبط چوب آلات جنگلی قاچاق در روستای خوریه شهرستان نور

در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با تخریب و برداشت غیرمجاز محصولات جنگلی، یک تن چوب آلات جنگلی قاچاق در مخفیگاه قاچاقچیان در روستای خوریه شهرستان نور، توسط فرمانده یگان حفاظت و مسئول منابع طبیعی و آبخیزداری واحد سلیاکتی و نیرو‌های شرکت انارستان کشف و ضبط شد.

در جریان این عملیات، محموله مکشوفه پس از ضبط و تنظیم صورتجلسه، جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شد.