به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید احمدی اظهار کرد: در ماهه نخست امسال ۲۲۶ پلاک در جلسات کمیسیون رفع تداخلات استان مطرح و بررسی شد که در نتیجه این فرآیند، ۱۲۴ هزار و ۳۹۶ هکتار از اراضی غیرملی تثبیت شد.

وی افزود: در این مدت کمیسیون رفع تداخلات استان آذربایجان شرقی با برگزاری ۱۷ جلسه و بررسی پرونده‌های مربوط به پلاک‌های مختلف، گام مهمی در تعیین تکلیف و شفاف سازی وضعیت اراضی برداشت.

احمدی با اشاره به اهمیت اجرای قانون رفع تداخلات اظهار کرد: تعیین تکلیف اراضی و تثبیت مالکیت و حقوق قانونی بهره برداران، یکی از مهم‌ترین محور‌های فعالیت مدیریت امور اراضی است و کمیسیون رفع تداخلات در این مسیر نقش اساسی دارد.

وی افزود: بررسی دقیق پلاک‌ها و تثبیت اراضی غیرملی، ضمن کاهش ابهامات و اختلافات مربوط به حدود اراضی، زمینه را برای تثبیت حقوق بهره برداران و تسریع در فرآیند‌های قانونی مرتبط با صدور اسناد فراهم می‌کند.

احمدی با بیان اینکه روند بررسی پرونده‌ها با جدیت ادامه دارد خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت امور اراضی استان بر این است که با همکاری دستگاه‌های عضو کمیسیون و با دقت و سرعت بیشتر، پرونده‌های باقی مانده تعیین تکلیف شده و حقوق قانونی مردم و بهره‌برداران در چارچوب ضوابط و مقررات تثبیت شود.