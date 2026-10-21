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مدیر امور اراضی آذربایجان شرقی گفت: با تعیین تکلیف ۲۲۶ پلاک در ۱۷ جلسه کمیسیون رفع تداخلات، بیش از ۱۲۴ هزار هکتار از اراضی غیرملی در استان تثبیت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید احمدی اظهار کرد: در ماهه نخست امسال ۲۲۶ پلاک در جلسات کمیسیون رفع تداخلات استان مطرح و بررسی شد که در نتیجه این فرآیند، ۱۲۴ هزار و ۳۹۶ هکتار از اراضی غیرملی تثبیت شد.
وی افزود: در این مدت کمیسیون رفع تداخلات استان آذربایجان شرقی با برگزاری ۱۷ جلسه و بررسی پروندههای مربوط به پلاکهای مختلف، گام مهمی در تعیین تکلیف و شفاف سازی وضعیت اراضی برداشت.
احمدی با اشاره به اهمیت اجرای قانون رفع تداخلات اظهار کرد: تعیین تکلیف اراضی و تثبیت مالکیت و حقوق قانونی بهره برداران، یکی از مهمترین محورهای فعالیت مدیریت امور اراضی است و کمیسیون رفع تداخلات در این مسیر نقش اساسی دارد.
وی افزود: بررسی دقیق پلاکها و تثبیت اراضی غیرملی، ضمن کاهش ابهامات و اختلافات مربوط به حدود اراضی، زمینه را برای تثبیت حقوق بهره برداران و تسریع در فرآیندهای قانونی مرتبط با صدور اسناد فراهم میکند.
احمدی با بیان اینکه روند بررسی پروندهها با جدیت ادامه دارد خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت امور اراضی استان بر این است که با همکاری دستگاههای عضو کمیسیون و با دقت و سرعت بیشتر، پروندههای باقی مانده تعیین تکلیف شده و حقوق قانونی مردم و بهرهبرداران در چارچوب ضوابط و مقررات تثبیت شود.