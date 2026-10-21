پاراآسیایی ناگویا؛

محمدپور، سرداور دیدار تیم‌های بسکتبال با ویلچر ژاپن و کره جنوبی

جعفر محمدپور، دیدار تیم‌های ژاپن و کره جنوبی را در مرحله نیمه نهایی بسکتبال با ویلچر بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، به عنوان سرداور قضاوت می‌کند.