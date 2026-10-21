محمدپور، سرداور دیدار تیمهای بسکتبال با ویلچر ژاپن و کره جنوبی
جعفر محمدپور، دیدار تیمهای ژاپن و کره جنوبی را در مرحله نیمه نهایی بسکتبال با ویلچر بازیهای پاراآسیایی ناگویا، به عنوان سرداور قضاوت میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جعفر محمدپور داور بین المللی بسکتبال با ویلچر کشورمان که به عنوان داور مدعو در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور دارد، امروز دیدار تیمهای ژاپن و کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی مسابقات را به عنوان سرداور قضاوت میکند.
وی همچنین قضاوت دیدار تیمهای کره جنوبی و چین را در مرحله یکچهارم نهایی بعنوان سرداور برعهده داشت.