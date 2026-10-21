رئیس مرکز بهداشت آبادان از تصمیم شورای سلامت این شهرستان برای برخورد قاطع با متخلفان بهداشتی، ساماندهی وضعیت کانال خیابان ۱۵ و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب خبر داد.

بررسی و تاکید بر لزوم تسریع در ساماندهی وضعیت خیابان ۱۵ و جمع آوری سگ های ولگرد در شورای سلامت آبادان

بررسی و تاکید بر لزوم تسریع در ساماندهی وضعیت خیابان ۱۵ و جمع آوری سگ های ولگرد در شورای سلامت آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، روح‌الله شکری در جلسه شورای سلامت شهرستان آبادان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، پیگیری و برخورد قاطع و جدی با متخلفان بهداشتی، به‌ویژه در زمینه جمع‌آوری و معدوم‌سازی مواد غذایی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته در سطح شهرستان بود.

وی افزود: ساماندهی وضعیت کانال خیابان ۱۵ نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود و مقرر شد با توجه به مشکلات موجود، عملیات لایروبی و جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی این محدوده با جدیت پیگیری شود.

رئیس مرکز بهداشت آبادان ادامه داد: بلافاصله پس از پایان جلسه، کارگروهی کارشناسی با حضور کارشناسان مرکز بهداشت و شهرداری تشکیل خواهد شد تا با حضور در محل، وضعیت کانال خیابان ۱۵ را بررسی و برای تعیین تکلیف و ساماندهی آن اقدامات لازم اجرایی شود.

شکری همچنین با اشاره به افزایش موارد حیوان‌گزیدگی در سطح شهرستان گفت: مقرر شد موضوع جمع‌آوری سگ‌های بدون صاحب با جدیت بیشتری پیگیری شود و متولی این امر در شهرداری آبادان اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

وی در ادامه به اجرای پویش‌های ملی سلامت در شهرستان آبادان اشاره و خاطر نشان کرد: در حوزه سلامت، دو پویش مهم در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها پویش ملی سلامت دهان و دندان با شعار محوری «دو دوتا یادت نره؛ روزی دوبار مسواک زدن و، هر بار دو دقیقه» است.

رئیس مرکز بهداشت آبادان افزود: در راستای این پویش، برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه از جمله اجرای برنامه وارنیش فلوراید برای دانش‌آموزان در مدارس شهرستان انجام شده است.

شکری همچنین از اجرای پویش ملی سلامت بانوان با شعار «انتخاب امروز، سرمایه فردا» خبر داد و گفت: این پویش با هدف ارتقای آگاهی بانوان نسبت به سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و توجه بیشتر به سلامت زنان در حال اجراست.

رئیس مرکز بهداشت آبادان سپس در بازدیدی مشترک با نمایندگان شهرداری و آبفا، بر لزوم سرعت‌بخشیدن به روند ساماندهی و حل مشکلات بهداشتی کانال خیابان ۱۵ تأکید کرد.

دکتر روح‌الله شکری، در این بازدید اظهار داشت: این بازدید در راستای اجرای یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای سلامت (مورخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵) و با هدف پیگیری و ساماندهی وضعیت کانال دفع آب‌های سطحی و فاضلاب خیابان ۱۵ اصلی انجام شد.

وی افزود: در این بازدید میدانی که با حضور کارشناسان معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک و شرکت آب و فاضلاب (آبفا) انجام شد، ابعاد مختلف مشکلات این منطقه بررسی شد.

رئیس مرکز بهداشت آبادان با اشاره به دغدغه‌های بهداشتی شهروندان تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان شهرداری و شرکت آبفا با جدیت تمام و هم‌افزایی بیشتر، ساماندهی این کانال دفع آب‌های سطحی را در دستور کار قرار داده و در راستای رفع مشکلات آن گام بردارند.