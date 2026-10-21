به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، داریوش سالم‌پور با بیان اینکه در حال حاضر پسته ایران به ۶۳ کشور جهان صادر می‌شود، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ صادرات ۱۷۵ هزار تن به ارزش ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار انجام شد که یک رکورد جدید به شمار می‌رود و در سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار صادر شد.

وی افزود: در پنج‌ماهه اول امسال نیز حدود ۲۵ هزار تن به ارزش ۱۹۵ میلیون دلار پسته به بازار‌های جهانی صادر شده است.

سالم پور با بیان اینکه حدود دو سوم تولید پسته کشور صادر می‌شود و این محصول با ۱.۵ تا ۱.۶ میلیارد دلار ارزآوری، سرآمد صادرات بخش کشاورزی است، شناسه دار شدن محصولات صادراتی را در افزایش کشور‌های مقصد موثر خواند و گفت: بر اساس بند خ ماده ۷۱ برنامه هفتم پیشرفت باید باغات کشور شناسه دار شوند و این موضوع یکی از مهمترین الزامات برای جلب اطمینان مصرف کنندگان در سراسر جهان است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در بازار جهانی خشکبار تصریح کرد: ایران در ۳۲ محصول عمده باغبانی، رتبه اول تا هجدهم جهان را دارد و بیش از ۵۰ درصد ارزش صادرات بخش کشاورزی، متعلق به محصولات باغبانی است که در این میان، پسته مهم‌ترین محصول باغبانی و برند ایران در جهان است و با حدود ۶۴۰ هزار هکتار سطح زیر کشت، ایران از نظر سطح رتبه اول و از نظر تولید رتبه دوم جهان را در اختیار دارد.

سالم پور تولید سالانه پسته را به طور متوسط بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تن خواند و اضافه کرد: به‌دلیل تنوع ژنتیکی، رنگ، عطر، طعم و چربی‌های مفید، ارقام مختلف پسته متنوعی در ایران تولید می‌شود که این موضوع، به گسترش بازار صادراتی پسته با توجه به سلایق مختلف مصرف کنندگان کمک شایانی می‌کند.