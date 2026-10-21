به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، محور اصفهان ـ بهارستان را به دلیل تردد بالای وسایل نقلیه سبک و سنگین از اهمیت بالایی برخوردار دانست وگفت: با توجه به فرارسیدن فصل بارش‌ها و ضرورت پیشگیری از آب‌گرفتگی در این مسیر، اجرای طرح زهکشی و هدایت آب‌های سطحی در دستور کار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان قرار گرفته است.

محمدمهدی پورکاظمی با اشاره به تداوم مشکل آب‌گرفتگی در این محدوده درچهار تا پنج سال گذشته افزود: تجمع آب در این بخش از محور، به‌ویژه هنگام بارندگی، مشکلاتی را به همراه داشته است و در برخی مواقع، آب به محوطه واحد‌های تجاری این محدوده نیز نفوذ می‌کرده است.

وی با ابراز امیدواری در خصوص رفع این مشکل با اجرای عملیات زهکشی و هدایت اصولی آب‌های سطحی ادامه داد: اجرای زهکش‌ها نقش مؤثری در جلوگیری از تجمع آب و جاری‌شدن روان‌آب‌ها در سطح جاده دارد و می‌تواند به بهبود شرایط تردد و ارتقای ایمنی کاربران راه کمک کند.

پورکاظمی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در آستانه فصل بارش‌ها گفت: ساماندهی مسیر هدایت آب‌های سطحی و رفع نقاط مستعد آب‌گرفتگی، از اقدامات ضروری برای نگهداری و ایمن‌سازی محور‌های ارتباطی به شمار می‌رود.