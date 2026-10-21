اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان، همزمان با هفته تربیت بدنی، از ورزشکاران، مربیان و علاقه‌مندان دارای استعداد در حوزه موسیقی ورزشی برای حضور در نخستین جشنواره موسیقی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این فراخوان، ورزشکاران، مربیان و علاقه‌مندان دارای استعداد یا تجربه در زمینه موسیقی ورزشی می‌توانند برای حضور در این رویداد فرهنگی و ورزشی نام‌نویسی کنند.

مهلت نام‌نویسی تا دی‌ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد و از شهروندان و فعالان ورزشی خواسته شده است با اطلاع‌رسانی و بازنشر این فراخوان، در شناسایی و معرفی استعداد‌های شهرستان مشارکت کنند.