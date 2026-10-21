به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، مدیرکل زندان‌های استان در این مراسم گفت: تلاش کردیم برنامه حمایتی گلریزان را که پیش‌تر در گود زورخانه‌ها برگزار می‌شد، به اجتماعات شهری فعال در شهرستان‌های مختلف منتقل کنیم تا ضمن ترویج این برنامه ارزشمند و فرهنگ اصیل ایرانی، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در جشن گلریزان و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شود.

سیروس امینی افزود: هم اکنون ۳۶۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان کهگیلویه و بویراحمد در انتظار کمک خیران برای آزادی از حبس هستند.