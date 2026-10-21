به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: مأموران هنگام گشت‌زنی در یکی از معابر شهر، به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند که پس از استعلام مشخص شد وسیله نقلیه از یکی از شهرستان‌های همجوار سرقت شده است.

سرهنگ اکبر احمدی افزود: در عملیاتی ضربتی موتورسیکلت سرقت شده توقیف و سارق دستگیر شد، که متهم در تحقیقات اولیه پلیس به چهار فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای اجرای اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی به اجرای طرح نظارت بر نگهداری و عرضه فرآورده‌های نفتی نیز اشاره کرد و گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری غیرقانونی فرآورده‌های نفتی در یک انبار، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از هماهنگی با مرجع قضایی و همراهی نماینده شرکت نفت در محل مورد نظر و بازرسی از یک انبار، بیش از چهار هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان کشف شد.

سرهنگ احمدی افزود: در این عملیات فرد متخلف شناسایی و همراه پرونده تشکیل‌شده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن نیز گفت: مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی تویوتا مشکوک شدند و خودرو را بازرسی کردند.

سرهنگ جواد افشاری افزود: در این بازرسی، یک دستگاه فلزیاب قاچاق در خودرو به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی با اشاره به پیگیری قضایی این پرونده ادامه داد: در این خصوص پرونده تشکیل شده و متهم برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ افشاری از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در خصوص قاچاق کالا، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.