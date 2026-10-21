رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به موج مخالفت‌ها با احداث مراکز داده (دیتاسنترها) در سراسر ایالات متحده، پیشنهاد کرد که سازندگان این مراکز برای جلب حمایت جوامع محلی و افزایش محبوبیت، باید بخشی از سود خود را در قالب سود سهام به مردم مناطق محل احداث بپردازند.

پیشنهاد جنجالی ترامپ به شرکت‌های فناوری؛ پرداخت سود سهام مراکز داده‌ها به مردم

پیشنهاد جنجالی ترامپ به شرکت‌های فناوری؛ پرداخت سود سهام مراکز داده‌ها به مردم

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» تأکید کرد ؛ طرح مالی جدیدی برای مراکز داده ها( دیتاسنترها ) لازم است.

وی با اشاره به رصد دقیق این روند اظهار داشت، مراکزی که پیش‌تر در مناطق خود نامحبوب بودند، پس از انعقاد قراردادهای مالی با مردم محلی، با تغییر دیدگاه جامعه روبرو شده‌اند. که زیرساخت اصلی توسعه هوش مصنوعی محسوب می‌شوند، به دلیل مصرف بسیار بالای آب و برق، به کانون مناقشات سیاسی در آمریکا تبدیل شده‌اند و باعث ایجاد اتحاد میان رای‌دهندگانی با گرایش‌های ایدئولوژیک متضاد شده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی که توسعه سریع هوش مصنوعی را برای رقابت با چین در اولویت قرار داده است، دستور داد دیتاسنترهای جدید و عظیم باید برق مورد نیاز خود را تامین کنند و در صورت تولید برق مازاد، آن را به شبکه توزیع یا جوامع محلی منتقل نمایند. ترامپ پیش‌تر در ماه فوریه نیز تاکید کرده بود که شرکت‌های بزرگ فناوری باید واحدهای تولید برق اختصاصی خود را بسازند تا مانع افزایش هزینه‌های برق برای مصرف‌کنندگان عادی شوند.

لازم به ذکر است که این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر، چهره‌هایی چون ایلان ماسک و شرکت «آنتروپیک» نیز طرح‌هایی را برای اشتراک‌گذاری سود حاصل از شکوفایی هوش مصنوعی ارائه داده‌اند.